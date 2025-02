Un satellite américain découvre que la Chine construit le plus grand laser à fusion nucléaire au monde 🌟

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Photo satellite montrant un nouveau centre de recherche à grande échelle sur la fusion laser à Mianyang, en Chine.

Image Planet Labs

Une installation hors norme

Fusion par laser: énergie et défense

Un enjeu international

Pour aller plus loin: Qu'est-ce que la fusion nucléaire ?

Des images satellites révèlent la construction d'un immense laboratoire chinois dédié à la fusion par laser. Situé à Mianyang, ce site pourrait bien avoir des conséquences majeures sur la production d'énergie tout en renforçant les capacités nucléaires du pays.Ce projet, encore méconnu du grand public, intrigue autant qu'il inquiète. La fusion par laser, une technologie complexe, vise à reproduire les réactions énergétiques du Soleil. Mais au-delà de ses applications civiles, ce type de recherche pourrait aussi servir à améliorer les armes nucléaires sans violer les traités internationaux.Le centre de Mianyang dépasse en taille le(NIF) américain. Avec une baie50 % plus grande, il pourrait devenir le plus grand site de fusion par laser au monde. Les quatre bras laser convergeant vers une chambre centrale rappellent la structure du NIF, mais à une échelle bien plus ambitieuse.Cette installation s'inscrit dans une stratégie chinoise visant à rattraper son retard dans le domaine nucléaire. La Chine a effectué moins de tests nucléaires que les États-Unis ou la Russie, et ce laboratoire pourrait lui permettre de simuler des explosions et d'améliorer ses armes sans recourir à des essais réels.La fusion par laser consiste à comprimer des isotopes d'à l'aide de lasers ultra-puissants pour déclencher une. Si cette technologie est souvent présentée comme une solution pour uneet illimitée, elle intéresse aussi les militaires. En effet, cette technologie permet de simuler les conditions extrêmes d'unenucléaire tout en respectant les traités internationaux.En effet, les traités internationaux, comme le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICEN - en anglais Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: CTBT), interdisent les explosions nucléaires réelles. Cependant, les expériences de fusion par laser sont considérées comme "sous-critiques", c'est-à-dire qu'elles ne produisent pas de réaction en chaîne incontrôlée. Elles permettent donc d'étudier les propriétés des matériaux nucléaires et les conditions de fusion sans violer ces accords.Pour la Chine, ce laboratoire représente une opportunité de progresser dans deux domaines clés: l'énergie et le militaire. Cependant, cette dualité soulève des questions sur les intentions réelles de Pékin, notamment dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.La Chine n'est pas le seul pays à investir dans la fusion par laser. Les États-Unis, la France et d'autres puissances nucléaires disposent déjà de sites similaires. Cependant, l'ampleur du projet chinois pourrait redéfinir les équilibres technologiques et stratégiques.Alors que la course à la fusion s'intensifie, la communauté internationale doit trouver un équilibre entre coopération scientifique et prévention des risques militaires. Ce projet illustre parfaitement ce double enjeu.La fusion nucléaire est une réaction physique où deux noyaux atomiques légers, comme ceux de l'hydrogène, fusionnent pour former un noyau plus lourd, libérant uneimmense d'énergie. Ce processus est à l'œuvre dans le Soleil et les étoiles, où des températures et des pressions extrêmes permettent aux noyaux de surmonter leur répulsion électrique.Contrairement à la fission nucléaire, qui divise des atomes lourds et produit des déchets radioactifs, la fusion est considérée comme une source d'énergie propre et quasi illimitée. Elle utilise des isotopes d'hydrogène, comme le deutérium et le tritium, abondants dans la nature, et ne génère pas de gaz àCependant, reproduire la fusion sur Terre est une prouesse technologique majeure. Les réactions nécessitent des températures de plusieurs millions de degrés et un confinement efficace du plasma. Deux approches principales sont explorées: la fusion par confinement magnétique, et la fusion par confinement inertiel.Si la fusion est maîtrisée, elle pourrait révolutionner la production d'énergie, offrant une alternative durable aux combustibles fossiles. Cependant, les obstacles techniques et économiques restent importants, et aucun projet n'a encore atteint une production nette d'énergie à grande échelle.