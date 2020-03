Magnétorésistance unidirectionnelle et germanium





Des chercheurs de l'lnstitut de recherche interdisciplinaire de Grenoble (lRlG) proposent une nouvelle théorie pour expliquer leurs résultats dans laquelle la magnétorésistance unidirectionnelle trouverait son origine dans le gaz bidimensionnel d'électrons où lede ces électrons s'aligne perpendiculairement à leur. Le phénomène permettrait à l'UMR d'être utilisée dans des dispositifs spintroniques tels que les transistors à spin.La magnétorésistance, une résistance induite par un, est souvent associée auxmagnétiques. Cet effet a été mis en pratique en géophysique, par exemple, pour la réalisation de. Les recherches en magnétorésistance ont également de nombreuses applications enet dans les. Mais c'est surtout avec la découverte de la magnétorésistanceque les applications les plus importantes sont arrivées, notamment pour les têtes de lecture des disques d'ordinateurs. Récemment, un nouvel effet a été identifié et appelé magnétorésistance unidirectionnelle (UMR). Cet effet existe dans les matériaux non magnétiques comme le germanium, unutilisé usuellement enL'UMR a été observée pour la première fois en 2017 sur des systèmes qui n'étaient pas intrinsèquement magnétiques. Son effet se caractérise par une augmentation ou une diminution de la résistance en fonction de l'intensité et duduet dumagnétique appliqués. Il en résulte un alignement des spins des électrons dans une directionà leur moment.Le germanium (Ge) dans lequel a été réalisé le premier transistor est couramment utilisé en micro-électronique avec le. Dans cette nouvelle étude, les chercheurs de notre[collaboration], mettent en évidence l'existence de l'UMR dans le Ge. Certes, cet effet avait déjà été observé sur deux autres matériaux non magnétiques d'plutôt rares et exotiques, mais il est 100 fois plus intense avec le germanium !Pour mesurer l'UMR dans le germanium, les chercheurs ont fait croître une couche de Ge suivant une direction cristalline particulière, sur un substrat de silicium. Afin d'étudier la magnétorésistance dans le Ge, ils ont faitun courant à travers la couche de germanium et appliqué un champ magnétique externe. Ils ont alors mesuré la résistance et constaté qu'elle dépendait du courant et du champ ; l'UMR étant maximale lorsque le courant est perpendiculaire au champ magnétique.Les chercheurs proposent une nouvellepour expliquer leurs résultats dans laquelle l'UMR trouverait son origine dans lebidimensionnel d'électrons qui se forme à ladu matériau. Le spin de ces électrons s'aligne perpendiculairement à leur déplacement. Le phénomène, modélisé de façon satisfaisante en collaboration avec l'Unité CNRS-Thales, pourrait permettre à l'UMR d'être utilisée dans des dispositifs spintroniques tels que les transistors à spin.Guillet T, Zucchetti C, Barbedienne Q, Marty A, Isella G, Cagnon L, Vergnaud C, Jaffrès H, Reyren N, George JM, Fert A, et Jamet M.of large unidirectional Rashba magnetoresistance in Ge(111). Physical Review Letters, 2020