Matière: découverte d'un état à trois gluons, l'oddéron



Une partie de l'installation TOTEM dans le tunnel du LHC, à 220 m du détecteur CMS (Image: CERN)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

collisionneur (Un collisionneur est un type d'accélérateur de particules mettant en jeu des faisceaux...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

chromodynamique quantique (La chromodynamique quantique, acronyme QCD de l'anglais Quantum ChromoDynamics, est une théorie...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein...)

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et...)

diffusion (Dans le langage courant, le terme diffusion fait référence à une notion de...)

quark (Les quarks sont des fermions que la théorie du modèle standard décrit, en compagnie...)

diffusion élastique (Une diffusion élastique (ou collision élastique) est une interaction au cours de laquelle la...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de...)

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de...)

statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon....)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

La collaboration TOTEM auprès du LHC et la collaboration DØ auprès du Tevatron, au Fermilab, annoncent la découverte d'un état à trois gluons.La collaboration TOTEM auprès du LHC et la collaboration DØ, qui travaille sur lesduTevatron, au Fermilab, ont annoncé la découverte de l'oddéron, état constitué de trois gluons, qui avait été prédit il y a près de 50 ans, mais avait échappé jusqu'à présent aux observations. Ce résultat a été présenté vendredi 5 mars au cours d'une conférence au CERN. Il fait suite à la parution en décembre 2020 d'une prépublication commune de TOTEM et de DØ rendant compte de l', explique Simone Giani, porte-parole de TOTEM.Les états comprenant deux ou trois gluons, voire plus, sont généralement appelés "boules de glu". Il s'agit d'objets très particuliers, constitués uniquement de particules porteuses de laforte. Avec l'avènement de la chromodynamique quantique, les théoriciens ont pu prédire l'existence de l'oddéron en 1973. Prouver son existence représentait toutefois un grand défi expérimental, car il fallait réaliser des mesures détaillées de protons se frôlant lors de collisions de hauteAlors que la plus grande partie des collisions de haute énergie amènent les protons à se briser, libérant leurs quarks et gluons constitutifs, environ 25 % sont des collisions élastiques, dans lesquelles les protons restent intacts mais se trouvent légèrement déviés de leur(déviation d'environ un millimètre sur une distance de 200 m en ce qui concerne le LHC). TOTEM mesure ces faibles déviations observées dans laproton-proton au moyen de deux détecteurs situés de part et d'autre de l'expérience CMS, à 220 m dud'interaction. DØ, de son côté, employait un dispositif similaire, installé auprès du Tevatron, qui est un collisionneur proton-antiproton.À des énergies plus faibles, les différences relevées entre la diffusion proton-proton et la diffusion proton-antiproton s'expliquent par l'échange de mésons virtuels qui ne sont pas les mêmes (les mésons étant des particules constituées d'unet d'un antiquark). À des énergies de plusieurs TeV, par contre, les interactions entre protons sont censées ne faire intervenir que des gluons. En particulier, lacomportant un faible transfert d'impulsion à hautes énergies a longtemps été expliquée par l'échange d'un poméron, c'est-à-dire d'une boule de glu virtuelle, neutre du point dedes couleurs, constituée d'unpair de gluons.Toutefois, en 2018, TOTEM a annoncé des mesures à hautes énergies qui s'accordaient difficilement avec cette explication traditionnelle. Il semble qu'en fait un autrede chromodynamique quantique entre en jeu, ce qui vient à l'appui des modèles intégrant un échange faisant intervenir un composé constitué de trois gluons, ou contenant un nombre plus élevé, toujours impair, de gluons. Les résultats permettaient d'annoncer qu'il existait des indices de la présence de l'oddéron, mais n'étaient pas encore suffisants pour qu'il soit possible de revendiquer unedéfinitive.Cette nouvelle étude s'appuie sur une analyse menée sans référence à des modèles, s'appuyant sur des données d'événements à transferts d'impulsion deampleur. Les équipes TOTEM et DØ ont comparé les données proton-proton du LHC (enregistrées à des énergies dede 2,76, 7, 8 et 13 TeV, puis extrapolées à 1,96 TeV) aux données proton-antiproton du Tevatron, mesurées à 1,96 TeV. Elles ont ainsi trouvé une nouvelle fois des indices de l'existence de l'oddéron. Lorsque les équipes ont combiné ce résultat avec les mesures à 13 TeV de la collaboration TOTEM avec des angles de diffusion réduits, la significationa atteint un niveau justifiant le terme de "découverte"., a précisé Christophe Royon, de l'du Kansas, qui présentait les résultats pour le compte de DØ et TOTEM lors de la conférence.Outre cette nouvelle étude TOTEM-DØ, menée sans référence à des modèles, plusieurs articles théoriques s'appuyant sur des données issues des Anneaux de stockage à intersections (ISR), du Supersynchrotron à protons (SPS), du Tevatron et du LHC, ainsi que plusieurs analyses se référant à des modèles, apportent des éléments supplémentaires à l'appui de la conclusion que l'oddéron existe.Lien vers le VNR: https://videos.cern.ch/record/2754247