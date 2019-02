Quarante, c'est mieux qu'un

Métamorphose de LHCb: le menu des deux prochaines années

Certaines des nombreuses améliorations de LHCb qui auront lieu pendant le LS2.

Un VELO plus rapide

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de l'énergie et de l'impulsion de l'un des corps au second.)

quark (Les quarks sont des fermions que la théorie du modèle standard décrit, en compagnie de la famille des leptons, comme les constituants élémentaires de la matière.)

traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de certification et de notification basé sur internet sous la...)

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de courbure. On peut aussi la décrire comme l'enveloppe de la famille des droites normales à la courbe.)

Miroir, miroir, dis-moi...

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les...)

Capteurs à microbandes de silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si et de numéro atomique 14.)

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et notamment par son centre de gravité.)

aimant (Un aimant est un objet fabriqué dans un matériau magnétique dur, c’est-à-dire dont le champ rémanent et l'excitation coercitive sont grands (voir ci-dessous). Cela lui donne des propriétés particulières...)

complexité (La complexité est une notion utilisée en philosophie, épistémologie (par exemple par Anthony Wilden ou Edgar Morin), en physique, en biologie (par exemple par Henri Atlan), en sociologie, en...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)



Le retrait du tube de faisceau de l'expérience LHCb, début janvier 2019. (Image: Julien Ordan/CERN)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

Pendant les deux années à venir, au cours du deuxième long arrêt (LS2), période de maintenance et d'amélioration des installations du CERN, l'expérience LHCb va bénéficier d'une importante transformation. Lorsque le Grandde hadrons redémarrera, en 2021, le rythme des collisions proton-proton au coeur de l'expérience LHCb sera multiplié par cinq ; la collaboration améliore donc sonpour qu'il soit prêt à y faire face.L'expérience LHCb tente de résoudre un mystère: la raison pour laquelle la nature a une préférence pour laplutôt que pour l'. De petites asymétries entre les deux pourraient expliquer pourquoi, après le, c'est la matière et non pas l'antimatière qui a prévalu. Plus précisément, LHCb traque les quarks b, qui existaient en grandpendant les premiers instants de l', et qui peuvent être produits par milliards par le LHC, ainsi que les antiparticules correspondantes, les antiquarks b.Étant donné que plusieurs millions de collisions de protons ont lieu chaquedans le LHC, un système de déclenchement du détecteur doit déterminer quellesil importe de conserver et lesquelles peuvent être ignorées.À l'intérieur de l'anneau du LHC, les paquets de protons forment deux faisceaux, qui circulent à uneproche de celle de laenopposés. Les faisceaux se croisent au centre des détecteurs une fois toutes les 25 nanosecondes, ce qui correspond à unede 40 Mhz (c'est-à-dire qu'ils se croisent 40 millions de fois par seconde). Les années précédentes, LHCb filtrait ce "rythme d'événements" jusqu'à la réduire à 1 Mhz, en utilisant des systèmes électroniques rapides pour sélectionner les événements les plus intéressants qui étaient ensuite traités et filtrés. Mais à partir de 2021, la donne va radicalement changer: le détecteur dans sonobservera la totalité des événements afin de permettre aux logiciels de réaliser la sélection avec davantage de précision et de flexibilité. Pour cette raison, les systèmes électroniques de pratiquement tous les sous-détecteurs seront modifiés et lade calcul du système de sélection des événements (système de déclenchement) de LHCb augmentera.Les données seront alors transmises, au rythme effréné de 4 téraoctets par seconde et via quelque 9 000optiques de 300 m de long, directement depuis les éléments électroniques du détecteur, dans le hall souterrain, vers un nouveau centredont la construction est bientôt achevée. Là, environ 500 cartes électroniques puissantes conçues sur mesure recevront les données et les transmettront à des milliers de coeurs de processeurs.Le localisateur de vertex (VELO) est le sous-détecteur qui mesure la distance entre ledeet le point où les hadrons B (des particules composites contenant au moins unb ou un antiquark b) se transforment en d'autres particules. C'est l'un des éléments essentiels qui sera amélioré pendant le LS2. Le nouveau détecteur VELO comprendra des couches de trajectographes à pixels, lesquelles permettent une meilleure résolution des impacts et une reconstitution plus simple des. Il sera en outre placé plus près de l'axe du faisceau: à une distance de de 5,1 mm, au lieu de 8,4 mm auparavant. Une nouvelle puce, appelée VELOPIX et capable d'enregistrer les signaux provenant de 256x256 pixels ainsi que d'envoyer des données au taux impressionnant de 20 Gb/s, a étédans ce but.Les détecteurs Chérenkov à focalisation annulaire (RICH), qui déterminent l'identité des particules, seront équipés d'un nouveau système de miroirs. Ces miroirs sont nécessaires pour dévier, focaliser et détecter les cônes de lumière émis par les particules qui traversent unprésentant des densités de particules beaucoup plus élevées.Actuellement, le système de trajectographie principal utilise quatre stations de trajectographie pour reconstituer lades particules chargées: une entre RICH-1 et l'dipolaire de LHCb, et trois entre l'aimant et RICH-2. À l'avenir, un nouveau trajectographe situé en amont (UT), équipé de capteurs à microbandes de silicium innovantes, sera installé à la place de la station actuellement en amont de l'aimant. Les trois stations de trajectographie situées en aval de l'aimant seront remplacées par un nouveau type de station utilisant des fibres scintillantes (SciFi), avec un système de lecture, à une extrémité, utilisant des séries de photomultiplicateurs au silicium (SiPM).L'installation du trajectographe SciFi constitue un défi important pour la collaboration, non seulement en raison de sa, mais également parce que cetten'a jamais été utilisée sur une zone aussi étendue et dans un environnement soumis à unaussi important. Les scientifiques ont commandé plus de 11 000 km de fibres, qu'ils ont méticuleusement contrôlées et sur lesquelles ils ont même réparé quelques rares imperfections locales.Avec laplus importante qui est prévue, et grâce à une capacité largement plus grande de choisir les événements les plus intéressants, l'expérience LHCb devrait, après sa transformation, nous permettre d'envisager des résultats sans précédent pour l'avenir.