Les microaimants: un pas de géant pour l'informatique quantique



Publication dans Nature

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)



Selon Julien, les microaimants pourraient constituer la clé permettant la fabrication de l'ordinateur quantique.Photo: Michel Caron

À propos de la publication parue dans Nature

Expert sherbrookois de la manipulation de l'information quantique à l'aide de microaimants, Julien Camirand Lemyre a contribué avec son directeur de recherche, Michel Pioro-Ladrière, à une étude interuniversitaire publiée dans la revue, laquelle pourrait faciliter le développement des futures générations d'ordinateurs quantiques.Quelque 150 ans après l'invention du, des microaimants intégrés à desartificiels ouvrent de nouveauxdans la manipulation de l'information quantique.C'est sous ce thème de recherche que Julien Camirand Lemyre a réalisé ses études de 3e cycle enà l'Institut quantique (IQ), sous la supervision du professeur Michel Pioro-Ladrière, l'inventeur de la technique des microaimants. Leur objectif: trouver la bonne unité de base, le bit quantique ou, qui servira à fabriquer l'"Ma recherche est basée sur ce qu'on appelle une boîte quantique, explique Julien. Je fabrique des puces qui se comportent comme des atomes artificiels et qui permettent de piéger un seul et unique. Ma contribution dans mon, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des microaimants. Mon travail consiste à trouver une façon d'ajouter l'aux boîtes quantiques sans corrompre les propriétés quantiques de la boîte. Ce n'est pas une tâche facile."L'avantage des microaimants, c'est qu'ils permettent de manipuler l'information quantique, le, plus efficacement et plus rapidement. On espère qu'ils serviront d'assise pour construire l'quantique. À ce, la technique des microaimants est la plus performante pour manipuler l'information quantique du spin dans les atomes artificiels.Selon le professeur Pioro-Ladrière, les travaux de Julien portant sur les microaimants constituent la voie de l'avenir pour le procédé qui a été mis audans son laboratoire: "Lorsqu'on pense à unou à une physicienne, c'est souvent l'image dude laboratoire qui nous vient en tête. Julien, c'estle contraire. Ilsortir du laboratoire, des murs de l', pour accélérer les découvertes. La contribution de Julien à la publication dans la prestigieuse revuedécoule de son approche entrepreneuriale à la recherche."Depuis un certain, l'équipe du professeur Pioro-Ladrière, dont Julien fait partie, collabore à une étude interuniversitaire basée sur les microaimants. Il s'agit d'une collaboration entre l'UdeS et le Centre forComputation andTechnology de l'Université New South Wales, enEn intégrant l'approche des microaimantsà l'UdeS à un dispositif à base depurifié fabriqué par l'Université New South Wales, le groupe de recherche a réalisé une percée qui pourrait faire avancer l'. La découverte a d'ailleurs fait l'd'une publication dans la prestigieuse revue"La plupart des expériences de qubits pour l'quantique sont réalisées à de très basses températures, explique Julien. On parle d'une dizaine de millikelvins. C'est très, ce ne sont pas des températures qui existent sur laou même dans l'espace. On est en mesure de construire des réfrigérateurs àqui atteignent ces températures. Dans notre article, l'à base de microaimants permet de s'affranchir de cette contrainte et d'opérer les bits quantiques à plus haute.""On travaille à 1, et c'est ça, la nouveauté. À cette température, on envisage d'être capable d'intégrer l'électronique dequ'il faut pour les qubits. Pour l'ordinateur quantique, ça représente un pas vers l'avant." annonce Julien Camirand Lemyre.Il va sans dire que l'apport de l'IQ dans cette publication est majeur. En plus de fournir la technique permettant de placer les microaimants dans les boîtes quantiques, les chercheurs de l'IQ ont réalisé leet la conception du dispositif. Quant aux chercheurs de l'Université New South Wales, ils ont fabriqué les dispositifs et effectué la"L'expertise de nos collègues à l'Université New South Wales, c'est la manipulation de qubits de spin, mais aussi la fabrication sur des structures en silicium, poursuit l'étudiant. À Sherbrooke, nous avons l'habitude d'intégrer les microaimants à d'autres types d'architectures. On a donc mis en commun nos savoirs pour permettre la fabrication et l'."Bien qu'il s'agisse d'une avancée importante, Julien n'entend pas se croiser les bras. "On n'a pas atteint les performances qu'on aimerait avoir. Il y a encore du travail à faire à ce niveau. Nous avons démontré comment opérer à plus haute température, et là, il faut améliorer les choses. On a fait un pas, et on va continuer de construire à partir de ce pas."Dans un futur proche, on peut donc s'attendre à voir naître plus de collaborations entre l'IQ et d'autres laboratoires dequantique. Qu'à cela ne tienne, la mise en commun d'expertises complémentaires, c'est l'une des forces de l'UdeS, mais aussi de Julien.L'étude Silicon quantum processor unit cell operation above one Kelvin est led'une collaboration entre l'Université de Sherbrooke et l'Université du New South Wales, en Australie. Les expériences et la rédaction de l'article ont été réalisées à l'Université New South Wales par 2 étudiants, Chih-Hwan Henry Yang et Ross, sous la supervision du professeur Andrew S. Dzurak. Pour sa part, l'UdeS a mis à contribution son expertise touchant les microaimants par l'entremise de la participation de Julien et du professeur Michel Pioro-Ladrière.