Un mouvement de spins d'électrons compatible avec des mémoires magnétiques

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)



Représentation de la précession du spin (Le spin est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque...) électron (L'électron est une particule élémentaire de la famille des leptons, et possèdant une charge...) champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:) matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

© Vautrin et al.

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil...)

magnétisme (Le magnétisme est un phénomène physique, par lequel se manifestent des forces...)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux...)

toupie ( Une toupie est un jouet destiné à tourner sur lui-même le plus longtemps possible, en...)

vitesse (On distingue :)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

tunnel (Un tunnel est une galerie souterraine livrant passage à une voie de communication (chemin de...)

cobalt (Le Cobalt est un élément chimique, de symbole Co et de numéro atomique 27 et de...)

injection (Le mot injection peut avoir plusieurs significations :)

thèse (Une thèse (du nom grec thesis, se traduisant par « action de poser ») est...)

angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts...)

Référence:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Certaines propriétés du spin des électrons peuvent servir à des dispositifs spintroniques et au stockage d'une information magnétique. Parmi elles, le mouvement de précession dans le champ d'un matériau magnétique a déjà été observé, mais avec des faisceaux d'électrons de trop hautepour être compatibles avec l'électronique moderne.Grâce à un tour deexpérimental de chercheurs de l'IJL (CNRS/Université de Lorraine), du SPINTEC (CNRS/CEA/UGA), de l'IPCMS (CNRS/Université de Strasbourg) et de l'de Cluj-Napoca (Roumanie), le phénomène a enfin été observé pour des électrons de plus faible énergie. Publiés dans la revue, ces travaux ouvrent la voie vers de nouvelles applications en spintronique.L'intensité et l'dud'une particule sont rassemblées dans une grandeur appelée spin, qui peut être transféré d'un électron à une couche magnétique. Ce phénomène, exploité en spintronique, permet l'écriture des informations sur des composants de type Mémoires magnétiques à accès aléatoire (MRAM). En présence d'un, la direction du spin précesse: un mouvement semblable à celui de l'axe d'unequi perd de la, dont l'axe ne reste plus droit et commence à dessiner des cercles. Des mesures à haute énergie avaient démontré des angles de précession proches de 90°. Ce phénomène n'a jamais été étudié à basse énergie, le domaine utilisé dans les composants électroniques.Des chercheurs de l'Jean Lamour (IJL, CNRS/Université de Lorraine), du laboratoire Spintronique etdes composants (SPINTEC, CNRS/CEA/Université Grenoble Alpes), de l'Institut deetdesde Strasbourg (IPCMS, CNRS/Université de Strasbourg) et de l'université de Cluj-Napoca (Roumanie) ont observé pour la première fois une précession de spin à basse énergie, ouvrant ainsi la voie à son exploitation en électronique.Pour cela, les chercheurs ont réalisé un véritable laboratoire sur puce, comprenant deux parties principales. D'abord, une jonctionmagnétique: deux couches magnétiques d'aimantations croisées, ici à base de, séparées par une couche isolante de quelques nanomètres d'épaisseur. Elle permet uneà basse énergie, correspondant aux applications spintroniques. Après la précession dans l'une des couches magnétiques, la direction du spin des électrons est analysée en spin, par une vanne de spin, et en énergie, par une diode de Schottky. Ces analyses montrent une précession ultrarapide du spin, 360° sur quelques angströms, rendant possible l'injection d'une orientation de spin contrôlable dans de nombreux composants. Les chercheurs ont à présent démarré une nouvelle, où ils tenteront de mieux contrôler l'de précession et de développer des applications en spintronique.Low-energy spin precession in the molecular field of a magnetic thin filmChristopher Vautrin, Daniel Lacour, Coriolan Tiusan, Yuan Lu, François Montaigne, Mairbek Chshiev, Wolfgang Weber, Michel Hehn, 10 décembre 2020.