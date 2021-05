Nouveaux matériaux hybrides auto-organisés pour la conversion photovoltaïque

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus...)



© Guillaume Izzet

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

hybride (En génétique, l'hybride est le croisement de deux individus de deux variétés,...)

architecture (L’architecture peut se définir comme l’art de bâtir des édifices.)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de...)

organisation (Une organisation est)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

circulation (La circulation routière (anglicisme: trafic routier) est le déplacement de véhicules automobiles...)

courant électrique (Un courant électrique est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge...)

Sorbonne (La Sorbonne est un complexe monumental du Quartier latin de Paris. Elle tire son nom du...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

semi-conducteur (Un semi-conducteur est un matériau qui a les caractéristiques électriques d'un...)

état de la matière (Bien que le concept de phase soit simple, il est difficile de le définir précisément. Une bonne...)

organique (La chimie organique est une branche de la chimie concernant la description et l'étude d'une grande...)

futurs (Futurs est une collection de science-fiction des Éditions de l'Aurore.)

Notes:

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

Référence:

Contacts:

Chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la...)

Ingénieur (« Le métier de base de l'ingénieur consiste à résoudre des problèmes de nature...)

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)

Moulin (Un moulin est une machine à moudre les grains de céréale en farine et, par analogie,...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Les cellules photovoltaïques, constituants des panneaux solaires, et plus généralement tous les composants optoélectroniques qui fonctionnent avec la lumière, contiennent des semiconducteurs qui assurent la circulation des charges au sein du. Optimiser lede ces charges est essentiel pour les performances de ces dispositifs.Dans ce, des équipes de l'parisien demoléculaire (CNRS/Sorbonne Université) et de l'Institut deet chimie de Strasbourg (CNRS/Université de Strasbourg) viennent de synthétiser un nouveau type de matériau(organique/inorganique) auto-organisé semiconducteur et photoactif, associant au sein d'une mêmemoléculaire des entités donneuses d'électrons et un nano-oxyde moléculaire accepteur. L'association inédite de ces deux sous-unités devrait permettre de favoriser le transport des charges au sein du matériau. Ces résultats sont à retrouver dans la revueLes meilleurs panneaux solaires à base de cellules photovoltaïques organiques sont actuellement constitués de mélanges hétérogènes de donneurs et d'accepteurs d'électrons moléculaires, appelés semi-conducteurs, sous forme de couches minces pour leur insertion dans des dispositifs. Lede l'de ces entités dans ces semi-conducteurs est unclé de l'amélioration de leurs performances optoélectroniques. En effet, la réalisation de telsprésentant des sous-domaines donneurs d'électrons et d'autres accepteurs d'électrons bien séparés pour faciliter leurdans le matériau, et donc leur récupération sous forme de, reste un défi car ces structures ont plutôt tendance à s'appareiller du fait de leur complémentarité électronique.Ce défi vient d'être relevé par des scientifiques de l'Institut parisien de chimie moléculaire (CNRS /Université) et l'Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg (CNRS /de Strasbourg)* qui viennent de développer un nouveau matériau hybridemésomorphe,intermédiaire entre l'état amorphe et l'état cristallin. Au sein d'une même architecture moléculaire, les équipes sont parvenues à associer des entités organiques donneuses d'électrons à un nano-oxyde moléculaire appelé polyoxometallate (POM). Le caractère antagoniste du POM (ionique) et du donneur(hydrophobe) conduit à la nanoségrégation des unités donneuses et acceptrices et au caractère mésomorphe** du matériau. Cet état mésomorphe est particulièrement intéressant pour la mise en forme du matériau en couches minces dans dedispositifs optoélectroniques et ouvre la voie à l'amélioration de leurs performances.* En collaboration avec le laboratoire de Spectroscopie pour les interactions, la réactivité et l'(CNRS/Université de Lille), l'Institut Lavoisier (CNRS/Université Paris-Saclay) et le Center for organic photonics and electronics research (Kyushu University, Japan).** Etat de laintermédiaire entre l'état amorphe et l'état cristallin.X. Zhu, C. Hessin, A. Salamé, L. Sosa-Vargas, D. Kreher, C. Adachi, A. Proust, P. Mialane, J. Marrot, A. Bouchet, M. Sliwa, S. Méry, B. Heinrich, F. Mathevet & G. Izzet.Photoactive Organic/Inorganic Hybrid Materials with Nanosegregated Donor-Acceptor Arrays2021Guillaume Izzet -à l'Institut parisien de chimie moléculaireguillaume.izzet at sorbonne-universite.frFabrice Mathevet - Chercheur à l'Institut parisien de chimie moléculairefabrice.mathevet at sorbonne-universite.frBenoit Heinrich -à l'Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourgbenoit.heinrich at ipcms.unistra.frStéphanie Younès - Responsable- Institut de chimie duinc.communication at cnrs.frAnne-Valérie Ruzette - Chargéepour la communication - Institut de chimie du CNRSanne-valerie.ruzette at cnrs.frChristophe Cartier dit- Chercheur à l'Institut parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour la communication scientifique de l'INCinc.communication at cnrs.fr