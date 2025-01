Nouvelle ère pour le stockage numérique grâce à la lumière térahertz 🚀

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Qu'est-ce que la lumière térahertz ?

Pourquoi les antiferromagnétiques sont-ils difficiles à manipuler ?

Des chercheurs du MIT ont réussi à induire un état magnétique durable dans un matériau antiferromagnétique en utilisant de la lumière térahertz. Cette découverte pourrait révolutionner les technologies de stockage magnétique en les rendant résistantes aux perturbations externes, améliorant ainsi les performances des mémoires et des processeurs.L'équipe du MIT a utilisé un laser térahertz pour influencer directement les atomes d'un matériau antiferromagnétique. En ajustant précisément les oscillations du laser pour qu'elles correspondent aux vibrations naturelles des atomes du matériau, ils ont pu modifier l'alignement des spins atomiques, créant ainsi un nouvel état magnétique. Cette méthode innovante ouvre des perspectives pour leet la commutation desantiferromagnétiques, essentiels pour les futures technologies de traitement de l'information.Contrairement aux ferromagnétiques, où les spins des atomes sont alignés dans la même direction, les antiferromagnétiques ont des spins alternés, ce qui annule leur magnétisation globale. Cette caractéristique rend les antiferromagnétiques insensibles aux champs magnétiques externes, mais aussi difficiles à manipuler. L'utilisation de la lumière térahertz permet de surmonter cette limitation, offrant une nouvelle manière de contrôler ces matériaux.Les applications potentielles de cette découverte sont vastes, notamment dans la fabrication de puces mémoire. Les données pourraient être stockées dans des domaines microscopiques du matériau, représentant les bits '0' et '1' par des configurations de spins spécifiques. Cette technologie promet une robustesse accrue contre les interférences magnétiques, une consommation d'réduite et unede stockage améliorée.Le matériau utilisé dans cette étude, le FePS3, présente une transition vers une phase antiferromagnétique à une température critique. En excitant les vibrations atomiques du matériau avec une lumière térahertz, les chercheurs ont pu perturber l'alignement des spins, induisant un nouvel état magnétique. Cette transition a persisté pendant plusieurs millisecondes après l'arrêt du laser, offrant une fenêtre temporelle pour étudier les propriétés de cet état.Cette recherche ouvre la voie à de nouvelles techniques pour manipuler les matériaux quantiques, avec des implications potentielles pour les technologies de l'information et de la communication. La capacité à induire et à maintenir des états magnétiques dans les antiferromagnétiques pourrait conduire à des avancées significatives dans le domaine du stockage de données et du traitement de l'information.Les travaux de l'équipe du MIT, publiés dans, démontrent l'efficacité de la lumière térahertz pour manipuler les propriétés magnétiques des matériaux antiferromagnétiques. Cette approche pourrait être étendue à d'autres matériaux quantiques, offrant de nouvelles perspectives pour laet les applications technologiques.La lumière térahertz se situe dans une partie duentre les micro-ondes et l'. Elle est caractérisée par des fréquences oscillant entre 0,1 et 10 térahertz, ce qui correspond à des longueurs d'onde allant de 3 mm à 30 µm.Cette lumière est particulièrement intéressante pour la recherche scientifique car elle peut interagir avec les vibrations atomiques et moléculaires des matériaux. Contrairement aux rayons X ou aux ultraviolets, la lumière térahertz est non ionisante, ce qui signifie qu'elle ne provoque pas de dommages aux matériaux biologiques ou électroniques.Les applications de la lumière térahertz sont vastes, allant de l'imagerie médicale à la sécurité, en passant par les communications sans fil. Dans le domaine des matériaux quantiques, elle offre une méthode non invasive pour manipuler les propriétés électroniques et magnétiques à l'échelle atomique.Les matériaux antiferromagnétiques sont composés d'atomes dont les spins sont alternés, c'est-à-dire qu'ils pointent dans des directions opposées. Cette configuration annule la magnétisation globale du matériau, le rendant insensible aux champs magnétiques externes.Cette insensibilité est à la fois un avantage et un inconvénient. D'un côté, elle rend les antiferromagnétiques robustes contre les perturbations magnétiques, ce qui est idéal pour des applications nécessitant une grande stabilité. De l'autre, elle rend ces matériaux difficiles à contrôler et à manipuler, limitant leur utilisation dans les technologies actuelles.La découverte du MIT, utilisant la lumière térahertz pour induire un état magnétique dans un antiferromagnétique, ouvre de nouvelles possibilités pour surmonter ces limitations. En ajustant précisément la fréquence de la lumière pour qu'elle corresponde aux vibrations atomiques du matériau, les chercheurs ont pu perturber l'alignement des spins, créant ainsi un nouvel état magnétique.