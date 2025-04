Imprimer en 3D avec la lumière du soleil ☀️

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



© Jacques Lalevée

Des scientifiques ont conçu une nouvelle famille de molécules capables de durcir des résines sous simple exposition à la lumière du jour, révolutionnant le domaine de l'impression 3D. Plus efficaces et moins toxiques que les photo-amorceurs actuels, ces composés ouvrent la voie à une fabrication plus verte d'objets pour de nombreuses applications, notamment médicales.Dans l'univers en pleine expansion de l'impression 3D, une étape cruciale est la photopolymérisation: le passage d'un matériauà une structure solide sous l'effet de la. Or, pour amorcer cette réaction, la plupart des systèmes utilisent des photo-amorceurs sensibles aux rayons ultraviolets (UV), uneefficace mais limitée par des coûts énergétiques élevés et des préoccupations environnementales et sanitaires liées à lade ces molécules.Des chimistes de l'Institut de science des matériaux de Mulhouse (CNRS/Université de haute-Alsace) et l'Institut deradicalaire (CNRS/Aix Marseille Université), en collaboration avec des scientifiques australiens et chinois, ont donc mis auune nouvelle génération de photo-amorceurs fonctionnant avec des LED bleues et même avec la lumière du. Leur secret ? Uneintégrant deux structures chimiques actives qui absorbent laUne fois éclairées, ces molécules libèrent des radicaux libres capables d'amorcer la réaction de polymérisation. En combinant une approche théorique prédictive et des expériences sur plusieurs molécules candidates, ils ont pu identifier la plus prometteuse pour amorcer efficacement la polymérisation à la lumière du jour. Baptisée "C5", celle-ci a en effet démontré des performances supérieures aux références commerciales, avec une efficacité accrue de 40 à 132 % selon lad'onde de la lumière utilisée.Mieux encore, ce nouveau photo-amorceur est non seulement plus performant, mais aussi moins toxique que ses prédécesseurs, un critère essentiel pour des applications biomédicales ou alimentaires. Des tests de cytotoxicité ont montré une meilleure compatibilité avec les cellules humaines par rapport à d'autres amorceurs largement utilisés.Les implications de cette découverte sont nombreuses: fabrication de matériaux plus écologiques, impression 3D à grande échelle sous la lumière naturelle, développement de dispositifs médicaux plus sûrs... bref, une impression 3D à la fois plus précise, durable et accessible à tous, grâce à la simple lumière du jour. Cette étude est parue dans la revue