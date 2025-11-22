👽 Des nuages qui trahissent la vie extraterrestre

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Représentation artistique d'une exoplanète semblable à la Terre avec une couverture nuageuse abritant une vie colorée.

Crédit: Adam B. Langeveld/Institut Carl Sagan. Adapté de NASA/Ames/JPL-Caltech.

La spectroscopie et la détection de la vie

Des chercheurs de l'Université Cornell ont réalisé une avancée remarquable en créant la première carte des couleurs produites par les microorganismes qui peuplent les nuages terrestres. Ces petits êtres vivants, comme certaines bactéries et algues, fabriquent des pigments colorés pour se protéger des rayons ultraviolets intenses présents en. Cette signature colorée unique pourrait désormais servir de référence pour détecter des formes de vie similaires dans les atmosphères d'autres mondes.L'idée de cette recherche est venue de l'astrobiologiste Ligia Coelho, qui a remarqué que la communauté scientifique astronomique ignorait largement l'existence de ces écosystèmes aériens. Elle explique que ces pigments biologiques sont universels sur Terre, produits par une grande variété d'organismes pour faire face aux conditions difficiles. Leur présence dans les nuages pourrait donc révéler des processus biologiques actifs sur des planètes lointaines.L'équipe a modélisé comment ces signatures colorées apparaîtraient dans les nuages d'exoplanètes. Les résultats montrent clairement que des nuages hébergeant une vie microbienne présenteraient des caractéristiques spectrales distinctes de ceux qui n'en contiennent pas. Cette différence ouvre la voie à une nouvelle méthode de détection.Les télescopes de nouvelle génération, comme l'Observatoire des Mondes Habitables de la NASA et le Très Grand Télescope européen, seront équipés pour rechercher ces signatures colorées. Lisa Kaltenegger, directrice de l'Institut Carl Sagan, souligne que cette approche transforme complètement notre perspective: ce qui était autrefois considéré comme un obstacle pourrait devenir un atout dans la recherche deCette découverte élargit considérablement les possibilités de détection de la vie dans l'Univers. Même sur des planètes où le ciel est constamment couvert, comme certaines super-Terres potentiellement habitables, les astronomes pourraient désormais chercher des indices biologiques dans la composition même des nuages.La spectroscopie est une technique qui analyse la manière dont la matière interagit avec la lumière. Chaque substance, qu'elle soit minérale ou, absorbe et réfléchit la lumière de façon unique, créant une sorte d'empreinte digitale lumineuse. Cette méthode est particulièrement utile enpour étudier la composition des objets célestes sans avoir à s'en approcher.Dans le cas des exoplanètes, les astronomes utilisent la spectroscopie pour analyser la lumière qui traverse leur atmosphère ou qui est réfléchie par leur surface. En décomposant cette lumière en ses différentes couleurs, ils peuvent identifier les éléments et composés présents. La présence de certaines combinaisons de gaz ou de signatures spectrales particulières peut indiquer une activité biologique.La nouveauté apportée par cette recherche réside dans l'application de cette technique aux nuages eux-mêmes. En établissant des modèles spectraux pour les microorganismes nuageux terrestres, les chercheurs créent une base de comparaison pour les observations futures. Les télescopes pourront ainsi chercher des signatures similaires dans les atmosphères d'autres planètes.Cette méthode spectrale pourrait détecter la vie même dans des conditions où d'autres approches échoueraient. Sur les planètes dont la surface est invisible à cause d'une couverture nuageuse permanente, l'analyse spectrale des nuages pourrait révéler la présence d'organismes vivants directement dans l'atmosphère, élargissant ainsi considérablement le champ de détection des mondes potentiellement habitables.