Ordinateur quantique: une petite fille sur une balançoire...

A - Petite fille sur une balançoire. La fréquence de la balançoire dépend finement de l' orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil à l'équinoxe) et des points cardinaux (nord de la...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la...)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine....)

opposé ( En mathématique, l'opposé d’un nombre est le nombre tel que, lorsqu’il est à ajouté à n donne zéro. En botanique, les organes d'une plante sont dits opposés lorsqu'ils...)

expérimentation (L'expérimentation est une méthode scientifique qui consiste à tester par des expériences répétées la validité d'une hypothèse et à obtenir des données...)

capacité électrique (La capacité représente la quantité de charge électrique stockée pour un potentiel électrique donné. Elle est définie comme étant la somme des charges électriques d'un élément...)



B - Schémas de principe de l'installation.

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou d'une solution. Le mot est utilisé dans différents domaines :)

isolant (Un isolant est un matériau qui permet d'empêcher les échanges d'énergie entre deux systèmes. On distingue : les isolants électriques, les isolants thermiques, les...)

zéro (Le chiffre zéro (de l’italien zero, dérivé de l’arabe sifr, d’abord transcrit zefiro en italien) est un symbole marquant une position vide dans...)

grille ( Un grille-pain est un petit appareil électroménager. Une grille écran est un élément du tube de télévision. Une grille d'arrêt est un élément du tube de télévision. Une...)

micro-onde (Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques de longueur d'onde intermédiaire entre l'infrarouge et les ondes de radiodiffusion. Le terme de micro-onde provient du fait que ces...)

précession (La précession est le nom donné au changement graduel d'orientation de l'axe de rotation d'un objet ou, de façon plus générale, d'un vecteur sous l'action de l'environnement, par exemple, dans le cas de l'axe de rotation...)

résonance (Lorsqu'on abandonne un système stable préalablement écarté de sa position d'équilibre, il y retourne, généralement à travers des oscillations propres....)

oscillation (Une oscillation est un mouvement ou une fluctuation périodique. Les oscillations sont soit à amplitude constante soit amorties. Elles répondent aux mêmes équations...)



C - L'oscillation entre un état parallèle et un état anti-parallèle se traduit par une légère oscillation de la fréquence de résonance du résonateur LC. La variation de fréquence est montrée en couleur en fonction de la fréquence et du temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

Références publication:

Des chercheurs du CEA IRIG, en collaboration avec le CEA-Leti et l'Institut Néel, viennent de démontrer une nouvelle méthode de lecture de l'état d'un bit quantique (qubit) compatible avec une intégration à grande échelle.Lede l'est aujourd'hui utilisé en tant que support d'une information quantique par un grandd'équipes depour développer la spintronique quantique. Cede recherche a pour ambition de poser les fondements d'une électronique quantique basée sur des spins uniques avec commede lance la réalisation d'un l'utilisant des bits quantiques (qubits) de spin. Une collaboration grenobloise faisant intervenir des chercheurs de l'Irig, du CEA-Leti et de l'Néel travaille actuellement sur cette nouvelle électronique en utilisant laCMOS. Cette collaboration vient de réaliser une nouvelle lecture originale d'unde spin dans le silicium.Avant d'entrer dans les détails de ce résultat, commençons par une analogie. Imaginons une petite fille faisant de laet focalisons-nous sur ces deux pouces (Figure A).En fonction de leur orientation vers le haut ou vers le bas, la répartition de lade l'enfant subira de très légères variations qui induiront une modification extrêmement faible de la fréquence de balancement. S'il est possible d'en mesurer très précisément la fréquence, alors il devient théoriquement envisageable de savoir si l'enfant a ses pouces tous les deux orientés dans la même direction (parallèles) ou positionnés en(antiparallèles). Imaginons de remplacer les pouces de la petite fille par 2 spins, et la balançoire par un résonateur électrique inductif/capacitif (LC), nous avons alors une image de l'mise en place par les physiciens grenoblois pour permettre la lecture d'un qubit de spin.Les chercheurs ont mis auun dispositif de qubit de spin (Figure B) dont l'une des propriétés remarquables est que sadépend très légèrement de l'orientation des spins.L'utilisé est un transistor nanofil à 2 grilles en silicium sur. Proche duabsolu, il est possible d'isoler deux spins dans le nanofil chacun sous une. La grille 1 est connectée à un résonateur LC et la grille 2 à un générateurcapable d'induire lade spin. Le résonateur LC est lu par un montage de réflectométrie.Ces variations de capacité seront alors détectées par le résonateur LC dont la fréquence deest extrêmement sensible à ces variations. En faisant tourner l'un des spins au moyen d'une excitation micro-onde, les chercheurs ont été en mesure de démontrer que la lecture du spin est effective. Le système à deux spins oscille alors entre un état parallèle et un état antiparallèle. L'se traduit alors par une légère variation de la fréquence de résonance du résonateur LC (Figure C).Crippa A, Ezzouch R, Aprá A, Amisse A, Laviéville R, Hutin L, Bertrand B, Vinet M, Urdampilleta M, Meunier T, Sanquer M, Jehl X, Maurand R and De Franceschi S. Gate-reflectometry dispersive readout andcontrol of a spin qubit in silicon. Nature Communications, 2019