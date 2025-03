L'origine des JuMBO, ces planètes-doubles qui naviguent entre les étoiles 🪐

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Image d'une simulation montrant la collision des queues de marée entre systèmes stellaires jeunes. Au milieu, en blanc

Crédit: Deng Hongping

Qu'est-ce qu'un JuMBO ?

Comment les disques circumstellaires peuvent-ils former des JuMBO ?

Des couple d'objets de masse planétaire, flottant librement dans l'espace, intriguent les scientifiques par leur nature et leur origine. Avec des masses comparables à celle de Jupiter, ces entités sont souvent observées dans de jeunes amas d'étoiles, comme l'amas du Trapèze dans lad'Orion. Leur existence soulève des questions fondamentales sur leur formation et leur place dans l'Les JuMBO, des paires d'objets de masse planétaire, soulèvent des questions. Leur nature binaire et leur abondance dans certaines régions de l'espace, comme lad'Orion, suggèrent une originede celle des étoiles ou des planètes traditionnelles. Les simulations montrent que ces objets pourraient se former lors de collisions violentes entre disques circumstellairesde jeunes étoiles.Ces collisions, survenant à des vitesses impressionnantes, créent des ponts de matière qui s'effondrent pour former des filaments denses. Ces filaments se fragmentent ensuite en 'graines' d'objets de masse planétaire, expliquant ainsi la présence de JuMBO dans l'Univers. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives sur la diversité cosmique et les mécanismes de formation des corps célestes.Les recherches menées par Deng Hongping et son équipe, publiées dans, suggèrent que ces objets pourraient représenter une troisième classe d'objets célestes. Nés non pas des nuages de formation d'étoiles ou des processus de construction planétaire, mais plutôt du chaos gravitationnel des collisions de disques, ces objets enrichissent notre compréhension de l'Univers.Cette étude, soutenue par des simulations hydrodynamiques de haute résolution, révèle que les rencontres entre disques circumstellaires sont courantes dans les environnements stellaires denses. Ces interactions pourraient générer des centaines d'objets de masse planétaire, expliquant leur abondance dans le cosmos. Une avancée qui modifie notre vision de la diversité cosmique.Les JuMBO, ou Jupiter-Mass Binary Objects, sont des paires d'objets célestes de masse planétaire flottant librement dans l'espace. Avec des masses similaires à celle de Jupiter, ces objets sont souvent trouvés dans de jeunes amas d'étoiles.Leur nature binaire contrevient aux théories traditionnelles de formation des étoiles et des planètes. Les JuMBO ne peuvent pas être simplement expliqués comme des planètes éjectées de leur système stellaire, car il est difficile de comprendre comment une telle éjection pourrait préserver leur lien binaire.Les disques circumstellaires sont des nuages deet de poussière en rotation autour des jeunes étoiles. Ils jouent un rôle dans la formation des planètes et des étoiles.Lorsque deux disques circumstellaires entrent en collision, ils peuvent créer des structures comme des ponts de matière. Ces ponts s'effondrent ensuite en filaments denses, qui peuvent se fragmenter pour former des objets de masse planétaire.Cette découverte montre que les interactions entre disques circumstellaires peuvent être une source importante de diversité dans l'Univers. Ces interactions pourraient expliquer l'abondance d'objets de masse planétaire dans certaines régions de l'espace, comme l'amas du Trapèze dans la constellation d'Orion.