Les oscillations collectives des foules humaines denses 🔁

a) Photo de la foule lors de la cérémonie d'ouverture du festival de San Fermín (2019).

b) Vue aĂ©rienne de la Plaza Consistorial avec la zone analysĂ©e (polygone en pointillĂ©s) et les points d'observation (points orange). Échelle: 10 m.

c) Vue rapprochĂ©e de la foule 57 minutes et 15 secondes avant le dĂ©but du festival, avec la position des tĂȘtes des participants (points verts).

d) Vue rapprochée 30 secondes avant le début du festival, montrant une densité nettement accrue.

e) Densité moyenne de la foule en fonction du temps avant le début. Le losange étoile

f) Cartes locales de densitĂ© Ă t = −57:15 (gauche) et t = −00:30 (droite). Les zones blanches indiquent les vues obstruĂ©es.



Image de la place Consistorial à Pampelune (Espagne). Une foule de plus de cinq mille personnes se rassemble chaque année le 6 juillet à 12h00 pour célébrer l'ouverture du festival de San Fermin.

© Bartolo Lab, ENS de Lyon.

Référence:

En Ă©tudiant les trĂšs fortes concentrations humaines prĂ©sentes Ă l'ouverture des fĂȘtes de San FermĂ­n Ă Pampelune, des chercheurs ont mis en Ă©vidence un rĂ©gime dynamique inĂ©dit liĂ© Ă l'auto-organisation des foules compactes, une observation qui pourrait aider Ă prĂ©venir les mouvements de foule catastrophiques.Les foules denses reprĂ©sentent certainement l'un des environnements les plus dangereux de nos sociĂ©tĂ©s modernes. Les mouvements collectifs qui Ă©mergent en leur sein peuvent en effet conduire Ă des dĂ©placements incontrĂŽlĂ©s de groupes d'individus totalisant des masses de plusieurs tonnes et peuvent entraĂźner dans les situations les plus tragiques Ă des pertes humaines considĂ©rables par piĂ©tinements et Ă©touffements.Or la modĂ©lisation de la dynamique des foules s'appuie principalement sur des modĂšles d'individus en interaction, qui bien qu'efficaces pour dĂ©crire de petits groupes, peinent cependant Ă expliquer les comportements complexes des foules trĂšs denses composĂ©es de milliers de personnes.Dans une Ă©tude rĂ©cente, des chercheurs de l'ENS de Lyon, de l'UniversitĂ© de Lyon 1 et de l'UniversitĂ© de Navarre (Espagne) ont analysĂ© les mouvements de milliers de personnes rassemblĂ©es sur la plaza Consistorial de Pampelune (Espagne), lors de la cĂ©rĂ©monie d'ouverture des fĂȘtes de San FermĂ­n. Ils ont dĂ©couvert que dans des espaces confinĂ©s, les foules denses peuvent s'auto-organiser en de gigantesques oscillateurs.Sans aucune incitation extĂ©rieure, des milliers d'individus coordonnent spontanĂ©ment leurs mouvements pour suivre des trajectoires circulaires prĂ©sentant une certaine pĂ©riodicitĂ©. En s'appuyant sur ces observations et sur des principes physiques fondamentaux, les auteurs ont Ă©laborĂ© un modĂšle mĂ©canique qui rend compte de l'Ă©mergence de ces mouvements collectifs.Ce modĂšle rĂ©vĂšle que des forces de friction extrĂȘmement spĂ©cifiques (dites impaires) induisent Ă haute densitĂ© une transition de phase collective qui donne naissance Ă des oscillations chirales: des fractions trĂšs importantes de la foule se mettent de façon cohĂ©rente Ă tourner dans un sens alĂ©atoire avec une pĂ©riode caractĂ©ristique de 20 secondes.Ces rĂ©sultats expliquent non seulement les observations expĂ©rimentales, mais aussi le fait qu'on retrouve des dynamiques similaires lors d'Ă©vĂ©nements catastrophiques, comme lors de la Love Parade de Duisbourg (Allemagne) en 2010, oĂč 21 personnes perdirent la vie.La robustesse des observations expĂ©rimentales rapportĂ©es dans ce travail et le caractĂšre minimal de leur explication mĂ©canique permettent d'envisager un protocole de surveillance pour mieux anticiper les comportements Ă©mergents catastrophiques des foules massives. Ces rĂ©sultats sont publiĂ©s dans la revueEmergence of collective oscillations in massive human crowds,François Gu, Benjamin Guiselin, Nicolas Bain, Iker Zuriguel & Denis Bartolo, Nature, publiĂ© le 5 fĂ©vrier 2025.Doi: 10.1038/s41586-024-08514-6 Archive ouverte: HAL