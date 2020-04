L'oxygène-28 n'aurait pas la stabilité que la théorie lui prédit

Infographie: le fluor-28 partage plusieurs points communs avec l'oxygène-28

Un noyau quasi impossible à étudier

Le fluor-28 pour contourner la difficulté

La double-magicité a disparu

Avec 8 protons et 20 neutrons, l'oxygène-28, devrait théoriquement avoir une stabilité particulière. Une équipe de physiciens du GANIL et du LPC Caen au sein de la collaboration Samurai de l'installation RIKEN au Japon montrent que ça n'est pas le cas en menant une étude indirecte sur un noyau très proche, le fluor-28. Un travail qui vient d'être publié dans la revueEnla notion demagique est très importante. En effet les noyaux dits "magiques" ont uneparticulière de protons et de neutrons qui leur confère une stabilité plus grande. C'est le cas pour les noyaux à 8, 20 ou 50 protons ou ceux avec un nombre équivalent de neutrons. Les noyaux dits "doublements magiques", ceux qui cumulent un nombre magique de protons et un nombre magique de neutrons, figurent parmi les plus stables de la nature. C'est le cas de l'oxygène-16 (8 protons et 8 neutrons) ou du calcium-40 (20 protons et 20 neutrons), qui sont plus abondants que les autres dans l'. Cette propriété remarquable en fait des objets d'étude privilégiés pour mettre à l'épreuve la modélisation des forces qui structurent leL'oxygène-28 est le dernier noyau doublement magique à ne pas avoir été étudié. Avec ses 8 protons et ses 20 neutrons il devrait enbénéficier d'une stabilité particulière, mais trente ans de traque n'ont permis d'en produire que très peu et son analyses'avère un véritable défi. En effet, l'oxygène-28 n'existe que sous forme non liée et qui plus est dans les très rares cas où des collisions le produisent, il se désintègre en oxygène-24 quasi instantanément. Les physiciens ne disposent que de 10secondes pour réagir ! Et quand bien même les chercheurs capteraient l'événement à, il faudrait encore détecter les 4 neutrons que le noyau émet instantanément pour pouvoir comparer ses propriétés aux prédictions des modèles théoriques.Pour contourner cette difficulté, une méthode alternative a récemment été mise en oeuvre auprès du laboratoire RIKEN à l'aide des détecteurs neutrons NeuLAND et Nebula et duSAMURAI. Elle a consisté à étudier un noyau également non lié, le fluor-28, composé de 9 protons et de 19 neutrons: moins difficile à produire que l'oxygène-28 et se désintégrant par l'émission d'un seul. Le pari des chercheurs est que, si l'oxygène-28 est bien doublement magique, ses propriétés devraient se retrouver à quelques nuances près dans le noyau de fluor-28.Une signature de la magicité est le remplissage complet par les nucléons des orbitales de plus bassedisponibles. Or l'étude a montré que les neutrons du fluor-28 occupaient une large fraction de l'orbitale de valence et que ne subsistait que de faibles vestiges de magicité. Dès lors, cette étude montre pour la première fois que la double magicité, si robuste pour les noyaux stables, disparait vraisemblablement dans l'oxygène-28 du fait de son caractère non lié et des forces nucléaires en présence dans ce noyau à très grand nombre de neutrons. Elle plaide pour la prise en compte et lade nouveaux effets susceptibles d'influencer fortement lades nucléons au sein des noyaux.A. Revel et al., Physical Review Letters 124, 152502 (2020)