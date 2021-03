Le paradoxe de la jonction Josephson superconductrice / isolante résolu

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer,...)

isolant (Un isolant est un matériau qui permet d'empêcher les échanges d'énergie entre deux systèmes....)

paradoxe (Un paradoxe est une proposition qui contient ou semble contenir une contradiction logique, ou un...)

infini (Le mot « infini » (-e, -s ; du latin finitus,...)

courant électrique (Un courant électrique est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge...)

tension (La tension est une force d'extension.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection...)

Flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments...)

ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la...)

état fondamental (En physique quantique, les états fondamentaux d'un système sont les états quantiques de plus...)

transition de phase (En physique, une transition de phase est une transformation du système étudié provoquée par la...)

Q

cité (La cité (latin civitas) est un mot désignant, dans l’Antiquité avant la...)

induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de...)

contradiction (Une contradiction existe lorsque deux affirmations, idées, ou actions s'excluent mutuellement.)

Q

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et...)



Figure 1.



(a) Symbole d'une jonction Josephson (en bleu) shuntée par une résistance R (en rouge). La jonction (La Jonction est un quartier de la ville de Genève (Suisse), son nom familier est "la Jonquille") énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...) charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement...) C et l'énergie de couplage Josephson E J .



(b) Croquis du diagramme de phase (Un diagramme de phase est une représentation graphique utilisée en thermodynamique (voir...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait...) Q = h/4e² ≈ 6.5 kΩ, et un état fondamental supraconducteur (en vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde...) 1 et S 2 sont également observés comme supraconducteurs bien que placés à l'intérieur de la phase isolante prédite.



(c) Micrographie en fausses couleurs d'un des échantillons étudié. La résistance (rouge) est constituée de chrome (Le chrome est un élément chimique de symbole Cr et de numéro atomique 24.) aluminium (L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13....) J (Φ) accordable.



(d) À basse température, la transmission (|S 21 |2) de gauche à droite à travers un des échantillons sature jusqu'à une valeur dépendant du flux. C'est une preuve que le SQUID reste supraconducteur.

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes...)

topologie (La topologie est une branche des mathématiques concernant l'étude des déformations spatiales par...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein...)

impédance (Le terme Impédance est utilisé dans plusieurs domaines:)

quantum (En physique, un quantum (mot latin signifiant « combien » et qui s'écrit...)

