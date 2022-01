Une planète dont l'année dure 8 heures



(c)SPP 1992/Patricia Klein

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

satellite (Satellite peut faire référence à :)

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de...)

poids (Le poids est la force de pesanteur, d'origine gravitationnelle et inertielle, exercée par la...)

plume (Une plume est, chez les oiseaux, une production tégumentaire complexe constituée de...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

Angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts...)

vitesse (On distingue :)

lente (La Lente est une rivière de la Toscane.)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments...)

Planet (Un Planet est un site Web dynamique qui agrège le plus souvent sur une seule page, le contenu...)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la...)

fer (Le fer est un élément chimique, de symbole Fe et de numéro atomique 26. C'est le...)

nickel (Le nickel est un élément chimique, de symbole Ni et de numéro atomique 28.)

système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le...)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui...)

naine rouge (En astronomie, les naines rouges sont les étoiles les moins massives ; en-deçà, ce sont les...)

voisinage (La notion de voisinage correspond à une approche axiomatique équivalente à celle de la...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

exoplanète (Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète orbitant autour d'une...)

prix Nobel de physique (Le prix Nobel de physique est une récompense gérée par la Fondation Nobel, selon les...)

feuille (La feuille est l'organe spécialisé dans la photosynthèse chez les végétaux...)

route (Le mot « route » dérive du latin (via) rupta, littéralement « voie...)

Publication:

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire...)

Un groupe international de 78 chercheurs de 49 institutions, incluant le CEA-Irfu, détaille les propriétés d'une petite exoplanète rocheuse, située à seulement 31 années-lumière de nous, et celles de son, en s'appuyant sur desduTESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de laet du MIT (Massachussetts Institute of Technology).Laextrasolaire GJ367b est un! Plus petite que lamais légèrement plus grande que Mars, GJ367ben seulement huitde son(GJ367).Les chercheurs de l'Irfu ont concentré leurs efforts sur la caractérisation de l'étoile hôte avec lesde TESS et de la collaboration WASP (WideSearch for Planets). Ils ont pu déterminer avec une grande précision lade rotation sur elle-même de l'étoile (révolution de 48 jours), 1,7 fois plusque notreGrâce à une étude méticuleuse combinant différentes méthodes d'évaluation, le rayon et lade la planète ont été déterminés avec une précision de 7 et 14 % respectivement.- GJ367b a été découverte en observant son étoile par la méthode du transit (avec TESS), c'est-à-dire en mesurant la diminution dulumineux de l'étoile quand la planète passe devant ;- Le spectre de GJ367 a ensuite été observé depuis le sol, afin de mesurer notamment la vitesse de l'étoile suivant l'axe de visée ("vitesse radiale") due à l'attraction gravitationnelle exercée par la planète sur l'étoile ;- La masse de la planète a enfin été déterminée grâce à la mesure à haute résolution de la vitesse radiale de l'étoile, permise par l'instrument HARPS (High Accuracy Radial velocitySearcher) sur lede 3,60 m de l'observatoire européen de La Silla (Chili).Le rayon de GJ367b atteint 72 % du rayon terrestre et sa masse, 55 % de la masse terrestre.La qualité des mesures a permis aux chercheurs de préciser qu'il s'agit d'une planète rocheuse dont laest plus élevée que celle de la Terre et dont la taille relative du noyau deet dedoit être plus importante que dans les autres planètes rocheuses duPar ailleurs, la planète GJ367b est exposée à un niveau de500 fois plus élevé que celui de la Terre, en raison de la proximité de son étoile. Sadepourrait atteindre jusqu'à 1500°C - une température à laquelle les roches et les métaux sont liquides. GJ367b ne peut donc pas être considérée comme une "Terre" !L'étoile hôte GJ367 est unedont la taille est environ celle d'un demi-Soleil. Un atout pour mesurer le transit d'une petite planète devant son étoile ! Les naines rouges, très courantes dans notrecosmique, sont donc des cibles de choix pour lasur les exoplanètes.Vingt-cinq ans après la détection de la première, couronnée par le, les astrophysiciens s'attachent désormais à caractériser précisément et dans leur intégralité les systèmes stellaires accueillant une ou plusieurs exoplanètes. Unedeenthousiasmante pour les futures missions spatiales JWST (2021), PLATO (2026) et ARIEL (2028) dans lesquelles l'Irfu est fortement impliqué.