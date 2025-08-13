🔭 Une planète en zone habitable apparait puis disparait autour de l'étoile la plus proche

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Le système Alpha Centauri capturé par trois observatoires différents. De gauche à droite: le Digitized Sky Survey (DSS), le télescope spatial Hubble de la NASA, et le télescope spatial planète

Crédit: NASA, ESA, CSA, Aniket Sanghi (Caltech), Chas Beichman (NExScI, NASA/JPL-Caltech), Dimitri Mawet (Caltech)



Représentation artistique d'une planète de la taille de Saturne près d'Alpha Centauri A, une étoile semblable au Soleil située à environ quatre années-lumière de la Terre.

Crédit: NASA, ESA, CSA, STScI, Robert L. Hurt (Caltech/IPAC)

Découvrir des exoplanètes... jusqu'à découvrir une vie extraterrestre ?

Le système stellaire d'Alpha du Centaure, situé à seulement quatre années-lumière de la Terre, pourrait abriter une planète géante dans sa zone habitable.L'observation d'une planète de la taille de Saturne par le télescope James Webb en août 2024 a suscité beaucoup d'excitation. Cependant, les tentatives ultérieures pour la repérer en 2025 n'ont pas abouti, laissant les scientifiques face à un mystère.Les chercheurs restent optimistes et prévoient de nouvelles observations pour 2026 ou 2027. La disparition pourrait s'expliquer par le mouvement de la planète dans son orbite.Ces futures données pourraient confirmer l'existence de cette planète, ce qui en ferait une découverte majeure. La proximité du système Alpha du Centaure en fait un laboratoire idéal pour étudier les exoplanètes et leurs caractéristiques.Si cette planète est confirmée, elle serait la plus proche de la Terre à orbiter dans la zone habitable d'une étoile. Bien que trop grande pour abriter la vie telle que nous la connaissons, sa découverte ouvrirait de nouvelles perspectives pour la recherche de mondes habitables.Le système Alpha du Centaure, composé de trois étoiles, est déjà connu pour abriter des planètes autour de Proxima Centauri. Cette nouvelle découverte potentielle renforce l'importance de ce système pour l'étude des exoplanètes.Les astronomes envisagent déjà d'étendre leurs recherches à d'autres étoiles proches, comme Tau Ceti, malgré les difficultés accrues. Le futur télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA, dont le lancement est prévu pour 2027, promet d'élargir encore nos horizons dans la chasse aux exoplanètes.Une exoplanète est une planète qui orbite autour d'une étoile autre que le Soleil. Ces mondes lointains peuvent varier en taille, de petites planètes rocheuses similaires à la Terre à des géantes gazeuses comme Jupiter. La première exoplanète a été confirmée en 1992, ouvrant un nouveau champ dans l'astronomie.Les exoplanètes sont détectées grâce à plusieurs méthodes, dont la plus courante est la méthode des transits. Cette technique observe la légère baisse de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle. D'autres méthodes incluent la mesure des oscillations de l'étoile causées par la gravité de la planète.L'étude des exoplanètes permet aux scientifiques de mieux comprendre la formation et l'évolution des systèmes planétaires. Elle offre également des indices sur la possibilité de vie ailleurs dans l'Univers. Les découvertes récentes, comme celles autour de Proxima Centauri, montrent que les planètes sont communes dans notre galaxie.Avec l'avènement de télescopes plus puissants, comme le James Webb, les astronomes espèrent découvrir des planètes similaires à la Terre dans les zones habitables de leurs étoiles. Ces avancées pourraient un jour répondre à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'Univers.