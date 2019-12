Une plongée dans le monde des accélérateurs



Le Grand collisionneur de hadrons (LHC) est un des nombreux lieux que vous pouvez visiter en utilisant le projet de panoramas (Image: CERN)

Synchrotron (Le terme synchrotron désigne un type de grand instrument destiné à l'accélération à haute énergie de particules élémentaires.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non pécuniaire pour être transporté.)



Cliquez ici pour accéder aux panoramas. Bonne visite !

Visitez le complexe d'accélérateurs du CERN au travers de photos 360 degrés immersives.Un petit tour dans le LHC ? Ou plutôt dans le plus vieil accélérateur du CERN encore en fonctionnement, leà protons ? Lede panoramas vous ouvre les portes du plus grand complexe d'accélérateurs duvia une multitude de photos 360 degrés.Le projet panoramas a au départ été développé pour faciliter les interventions sur les accélérateurs. Même quand les machines étaient en fonctionnement, les scientifiques pouvaient les visualiser afin de planifier les maintenances et réparations. Au fil des années, la bibliothèque de clichés 360 degrés s'est enrichie pour compter plus de 21 800 panoramas ! Ces photos immersives sont utilisées par uncroissant de services du CERN.A l'occasion des journées Portes Ouvertes en septembre 2019 , l'équipe endu projet a réalisé une version grand public avec les 338 panoramas les plus intéressants. C'est ainsi que vous pouvez explorer les tunnels et cavernes du CERN et découvrir ses impressionnantes machines depuis votre fauteuil.