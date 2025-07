🌡️ Pourquoi les vêtements clairs tiennent-ils plus frais ?

Les couleurs, ce n'est pas qu'une question de style

La lumière, c'est aussi de la chaleur

Mais attention: pas que la couleur !

Faut-il vraiment porter du blanc quand il fait chaud ? La science derri√®re les habits d'√©t√©.En √©t√©, on entend souvent dire qu'il faut porter des v√™tements clairs pour avoir moins chaud. Mais est-ce vrai ? Pourquoi un t-shirt blanc donne-t-il une sensation de fra√ģcheur alors qu'un noir semble attirer la chaleur ? La r√©ponse se cache dans les couleurs... et dans laPourquoi les v√™tements clairs tiennent-ils plus frais ?Chaque couleur absorbe ou renvoie une partie de la lumi√®re du soleil, qui transporte aussi de l', et au final, la chaleur. Le blanc et les couleurs claires r√©fl√©chissent la majorit√© des rayons lumineux, tandis que le noir et les couleurs fonc√©es les absorbent presque tous.Concr√®tement, si vous portez un t-shirt noir en plein soleil, il va absorber la lumi√®re... et donc chauffer. Vous pouvez le sentir au toucher: un tissu noir laiss√© au soleil devient tr√®s chaud. √Ä l'inverse, un tissu blanc reste nettement plus frais, car il renvoie la lumi√®re.Le soleil √©met de la lumi√®re visible, mais aussi des rayons infrarouges, invisibles √† l'Ňďil nu, mais bien pr√©sents. Ce sont ces rayons qui chauffent notre peau et nos v√™tements.Un v√™tement clair renvoie une grande partie de cette √©nergie, alors qu'un v√™tement fonc√© l'absorbe. R√©sultat: la temp√©rature √† la surface du tissu monte plus vite, ce qui r√©chauffe aussi l'air pr√®s du corps.M√™me si la couleur est importante, le tissu et la coupe des v√™tements comptent aussi. Un v√™tement ample permet √† l'air de circuler autour du corps, ce qui aide √† √©vacuer la chaleur. Les tissus l√©gers et respirants (comme le coton ou le lin) sont aussi plus efficaces pour garder une sensation de fra√ģcheur.Par exemple: un t-shirt noir tr√®s large et en lin peut parfois √™tre plus agr√©able qu'un t-shirt blanc moulant et synth√©tique.Alors, on s'habille comment quand il fait tr√®s chaud ? Id√©alement, optez pour:- Des v√™tements clairs (blanc, beige, pastel)- En mati√®re naturelle- Et pas trop serr√©s, pour laisser passer l'airVous comprenez ainsi pourquoi les gens dans les r√©gions tr√®s chaudes du monde s'habillent de blanc... depuis des si√®cles !