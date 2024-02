Premier test réussi du spectaculaire canon laser "DragonFire"

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Le DragonFire en action

Le Royaume-Uni vient de franchir une étape majeure dans le domaine de la défense militaire avec le succès du premier tir de son canon laser "DragonFire" contre des cibles aériennes, marquant ainsi un tournant dans la modernisation de l'armement britannique.Ce système d'arme à énergie dirigée, développé par le Laboratoire des Sciences et Technologies de la Défense (DSTL) en partenariat avec des industriels tels que MBDA, Leonardo et QinetiQ, représente une avancée technologique significative. Avec uneestimée à 50 kW, DragonFire offre une précision et une efficacité inégalées, capable de frapper une pièce de monnaie à un kilomètre de distance.L'essai, effectué sur le champ de tir desdu ministère de la défense, a démontré la capacité du DragonFire à engager des cibles aériennes à des distances pertinentes. L'armée deet la marine royale envisagent à terme, d'incorporer cettedans leurs futures capacités de défense aérienne.Le système d'armes DragonFire est le fruit d'un investissement de £100 millions du ministère de la Défense et de l'industrie. Le secrétaire à la Défense, Grant Shapps, a souligné le potentiel révolutionnaire de ces armes de pointe, qui pourraient réduire la dépendance aux munitions coûteusesen minimisant les risques de dommages collatéraux.L'un des avantages majeurs de DragonFire réside dans son coût d'opération extrêmement bas, moins de £10 par tir, comparable au coût de fonctionnement d'un radiateur domestique pendant une heure. Cette efficacité économique en fait une alternative à long terme et à faible coût aux missiles pour certaines missions.Les essais récents du DragonFire ont également démontré la capacité du système à suivre avec une grande précision des cibles aériennes et maritimes en mouvement à distance. Le ministère de la défense a récemment annoncé son intention de financer un programme de plusieurs millions de livres pour transférer cette technologie de l'environnement deau champ de bataille.