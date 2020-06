Des puces sur une échelle: fin de la production pour ALICE-MFT

quantité de matière (La quantité de matière est une grandeur de comptage d'entités chimiques ou physiques élémentaires. L'unité qui lui correspond est la mole.)

détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change d'état en présence de l'élément ou de la situation...)

silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si et de numéro atomique 14.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette...)

Antenne (En radioélectricité, une antenne est un dispositif permettant de rayonner (émetteur) ou de capter (récepteur) les ondes électromagnétiques.)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)



Commissioning en laboratoire du détecteur MFT totalement assemblé (© Collaboration MFT)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière...)

mètre carré (Le mètre carré (symbole m²) est l'unité d'aire du système international.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide,...)

plasma ( En physique, le plasma décrit un état de la matière constitué de particules chargées (d'ions et d'électrons). Le plasma quark-gluon est un...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le cadre...)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité...)

Asie (L'Asie est un des cinq continents ou une partie des supercontinents Eurasie ou Afro-Eurasie de la Terre. Il est le plus grand continent (8,6 % de la surface totale terrestre...)

Amérique (L’Amérique est un continent séparé, à l'ouest, de l'Asie et l'Océanie par le détroit de Béring et l'océan Pacifique; et à l'est, de l'Europe et de l'Afrique par...)

Sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.)

spectromètre (Un spectromètre est un appareil de mesure permettant d'étudier de décomposer une quantité observée — un faisceau lumineux en spectroscopie, ou bien un mélange de molécules par exemple en spectrométrie de masse —...)

hybride (En génétique, l'hybride est le croisement de deux individus de deux variétés, sous-espèces (croisement intraspécifique), espèces (croisement...)

circuit imprimé (Le circuit imprimé est un support, généralement une plaque, destiné à regrouper des composants électroniques, afin de réaliser un système plus complexe.)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère. Le diamètre est aussi la longueur de ce segment. Pour...)

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de lacet, sa longueur est celle de l’objet...)

variable (En mathématiques et en logique, une variable est représentée par un symbole. Elle est utilisée pour marquer un rôle dans une formule, un prédicat ou un algorithme. En statistiques, une variable peut aussi...)



Schéma de l'upgrade du détecteur Alice



Figure 1: Machine numérique d'assemblage (ALICIA) située en salle blanche au CERN (© Ph. Stroppa/CEA)

Fabriquer une échelle: la recette du succès

cuisine (La cuisine est l'ensemble des techniques de préparation des aliments en vue de leur consommation par les êtres humains (voir cuisinerie). La cuisine est...)

verre (Le verre, dans le langage courant, désigne un matériau ou un alliage dur, fragile (cassant) et transparent au rayonnement visible. Le plus souvent, le verre est constitué...)

fonderie (La fonderie est l'un des procédés de formage des métaux qui consiste à couler un métal ou un alliage liquide dans un moule pour reproduire, après...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base sélectionnée en raison de...)

semi-conducteur (Un semi-conducteur est un matériau qui a les caractéristiques électriques d'un isolant, mais pour lequel la probabilité qu'un électron puisse contribuer à un...)

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique) amplifiée par émission stimulée....)

poussée (En aérodynamique, la poussée est la force exercée par le déplacement de l'air brassé par un moteur, dans le sens inverse de l'avancement.)

loupe (Une loupe est un instrument d'optique subjectif constitué d'une lentille convexe permettant d'obtenir d'un objet une image agrandie. La loupe est la forme la plus simple du microscope optique, qui,...)

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des objets du système solaire et, pour certaines, l'espace qui est au-delà. Cela couvre à...)

aluminium (L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C’est un élément important sur la Terre avec 1,5 % de la masse...)

IN2P3 (L'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) est un institut de recherche fondamentale du CNRS dont le domaine de...)

très haut débit (Le terme de très haut débit (ou THD) fait référence à des capacités d'accès à internet supérieures à celle de l'accès par l'ADSL dans le domaine du fixe et...)

alimentation électrique (Le terme d'alimentation électrique désigne un ensemble de systèmes capables de fournir de l'électricité aux appareils fonctionnant avec cette...)

impédance (Le terme Impédance est utilisé dans plusieurs domaines:)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

largeur (La largeur d’un objet représente sa dimension perpendiculaire à sa longueur, soit la mesure la plus étroite de sa face. En géométrie...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

monde (Le mot monde peut désigner :)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

lessive (Originellement, la lessive (du latin lixiva : « eau pour la lessive ») désignait l'eau de lavage ou l'action de laver du linge, puis le linge lui-même : on fait...)

dimension (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son...)



Figure 2: Points de colle d'un diamètre de 0.7 mm déposés sur le FPC par sérigraphie (© Collaboration MFT)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit filet), on...)

vide (Le vide est ordinairement défini comme l'absence de matière dans une zone spatiale.)

poids (Le poids est la force de pesanteur, d'origine gravitationnelle et inertielle, exercée par la Terre sur un corps massique en raison uniquement du voisinage de la Terre. Elle est égale à l'opposé de...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être...)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à minuit...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud,...)

humidité (L'humidité est la présence d'eau ou de vapeur d'eau dans l'air ou dans une substance (linge, pain, produit chimique, etc.).)

Après la fabrication, la qualification

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

tension (La tension est une force d'extension.)

analogique (Le concept d'analogique est utilisé par opposition à celui de numérique.)

digitale (Les digitales forment le genre Digitalis, environ 20 espèces de plantes herbacées classiquement placées dans la famille des Scrofulariacées. Les études récentes situent désormais ce genre dans les...)

acquisition (En général l'acquisition est l'action qui consiste à obtenir une information ou à acquérir un bien.)

bruit (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son. C'est-à-dire vibration de l'air pouvant donner lieu à la création d'une sensation auditive.)

vitesse (On distingue :)

grade (Le mot grade a plusieurs significations :)

fonctionnelle (En mathématiques, le terme fonctionnelle se réfère à certaines fonctions. Initialement, le terme désignait les fonctions qui en prennent d'autres en argument. Aujourd'hui, le terme a été étendu,...)



Figure 5: Deux exemples de résultat issus de la qualification d'une échelle en termes de qualité de transmission des données numérisées (test appelé "diagramme de l'oeil"). Les graphiques montrent la dispersion (La dispersion, en mécanique ondulatoire, est le phénomène affectant une onde dans un milieu dispersif, c'est-à-dire dans lequel les différentes fréquences constituant...) amplitude (Dans cette simple équation d’onde :)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5...)

fruit (En botanique, le fruit est l'organe végétal protégeant la graine. Caractéristique des Angiospermes, il succède à la fleur par transformation du pistil. La paroi de l'ovaire forme le péricarpe du...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

Cet article vous a plus ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Après plus de quatre ans de travail de recherche et développement, conception et fabrication, le MFT (Muon Forward Tracker), un nouveau détecteur qui va équiper l'expérience ALICE au LHC, voit sa construction finalisée et en cours de commissioning au Cern. Dans le but de limiter autant que possible latraversée par les particules, la fabrication de cea nécessité le développement de nombreuses techniques et procédures innovantes, en particulier dans l'intégration de capteurssur des circuits hybrides flexibles appelés échelles dont l'Irfu a eu la responsabilité au sein du. Pour fabriquer ces 500 échelles du MFT, deux années ont été nécessaires et une très longue séquence d'opérations a fait l'de nombreuses études sous la responsabilité de l'équipe de l'Irfu au Cern. La production de ces échelles vient de se terminer avec succès et c'est donc led'en faire un court bilan.Plus de 1000 capteurs silicium, correspondant à uned'un demi, assemblés en presque 500 circuits intégrés, collés sur les deux faces de 10 demi-disques, lemonté dans un tonneau de 4 mètres de long et qui doit être positionné dans l'expérience ALICE au dixième de millimètre près. Ceci a été le challenge du détecteur MFT (), conçu dans le cadre des upgrades de l'expérience ALICE au LHC dans le but de mieux comprendre un état très exotique de laqu'on appelle lede quarks et gluons. Depuis plus de cinq ans, l'Irfu et une douzaine d'instituts deenetdu, ont travaillé pour construire ce trajectographe de haute précision qui sera placé en face de l'absorbeur de hadrons de l'expérience ALICE. Il permettra, couplé à l'actuelà muons, de détecter des paires de muons provenant des collisions de particules (protons et ions plomb) avec une résolution spatiale de 5 micromètres et de reconstruire le vertex d'où ces paires de muons proviennent.L'élément de base du détecteur MFT est appelé échelle (ou): il s'agit d'un système intégréformé d'unflexible (ou FPC,) sur lequel sont collés et interconnectés des capteurs silicium (chips ou puces). Puisque ces échelles sont ensuite collées sur des disques decroissant, leurest, de 2 à 5 puces chacune.Comme dans toute recette de, avant de se mettre aux fourneaux il faut préparer les ingrédients. Dans ce cas il n'y en a que deux: des puces et des circuits imprimés flexibles.Le, appelé ALPIDE a été conçu par une équipe internationale pilotée par le CERN dont faisait partie l'Irfu. C'est une fine lamelle de silicium d'une surface de 4.5 cm², d'une épaisseur de 50 µm, fragile comme du, dans laquelle a été gravé un demi-million de pixels détecteurs ainsi que leur électronique de lecture. Fabriquées par unespécialisée en Israël, nous recevons ces puces sous forme de wafer (plaque très fine demonocristalin) dans lequel 46 capteurs sont prédécoupés audans une entreprise coréenne. Débute alors en salle blanche la délicate opération de: l'objectif est de séparer chaque puce du wafer pour la déposer délicatement et dans un ordre défini dans un boitier dédié. Une puce mesure 30 mm par 15 mm, chacune dispose de sa propre identification et subit une inspection visuelleà l'aide d'unebinoculaire afin de la débarrasser d'éventuelles poussières ou débris de silicium. Une fois prêtes dans leur boitier, les performances de chaque puce sont testées à l'aide d'une cartequi déploie de fines aiguilles se connectant aux 63 plots métalliques en surface de la puce et réalise une multitude de tests électriques et électroniques afin de la qualifier.Leest quant à lui un circuit imprimé flexible en polyamide, avec 2 couches d'de part et d'autre. Conçu par une équipe de l', il est muni sur une face des emplacements pour placer les capteurs et d'un connecteur 70 broches permettant l'alimentation des puces et la transmission de signaux à(1.2 Go par seconde), et sur l'autre face de composants microélectroniques (résistances et capacités) qui assurent le découplage de l'(analogique et digitale) des capteurs et l'adaptation d'des lignes de. Chaque FPC a uneconstante de 16.7 mm alors que sa longueur peut varier de 99.65 mm à 190.10 mm selon lede capteurs présents sur l'échelle.Les FPC sont fabriqués au CERN (seul laboratoire auoù ce type de production est possible) à partir de feuilles d'aluminium (pour réduire la matière) lithographiées sur un substrat de polyamide, prédécoupés et percées par laser en Italie, puis détachés et inspectés au CERN pour être enfin envoyés au câblage dans une entreprise spécialisée dans la région de Nantes pour la pose des composants et du connecteur. Une fois câblés, les FPC sont de nouveau inspectés minutieusement dans le laboratoire MFT de l'Antenne Irfu au CERN afin de vérifier la qualité des soudures, la bonne position des composants, et de retirer toute substance étrangère. Le FPC est désormais prêt pour entrer en salle blanche où une série de nettoyages profonds est réalisée à l'aide de bains ultrasoniques à base d'alcool, d'avecindustrielle et d'eau déminéralisée. Les FPC sont ensuite séchés et de nouveau inspectés pour détecter le moindre défaut de métallisation, la planéité etdes plots d'interconnexion aux capteurs, ainsi que toute éventuelle contamination. Enfin, un masque semi-adhésif est placé sur chaque FPC pour le protéger lors des étapes de collage.Les ingrédients sont donc prêts et la recette (enfin... l'assemblage de l'échelle) peut commencer. Ceci a lieu en salle blanche à l'aide d'une machine numérique trois-axes, appelée ALICIA (), qui positionne les puces avec une précision de 5 µm sur un support en inox spécialement usiné et percé d'unde tout petits trous qui permettent, par aspiration, de garder les puces en adhérence avec le support (figure 1). Parallèlement, le FPC est positionné sur un support aspirant qui va également le maintenir parfaitement plat et dans une position très précise. Des petits points de colle bi-composant de type Araldite sont déposés sur le FPC par sérigraphie en raclant la colle sur un pochoir en inox préalablement positionné sur le FPC et muni de trous coniques. Le pochoir est immédiatement enlevé pour révéler de jolis points de colle habilement répartis pour éviter les débordements dans les trous, appelés vias, qui serviront pour l'interconnexion du FPC avec les puces (figure 2).Sans attendre, le FPC maintenu par lesur son support est positionné en regard des puces à l'aide de pions de centrage de précision. Ledu support du FPC permet unesuffisante et une cale entre le FPC et les puces garantit une épaisseur finale de colle de 50 µm. L'est laissé ainsi dans ALICIA pendant 4h au minimum pour que la colle commence sa polymérisation. Quelquesplus tard, une fois que la colle est bien polymérisée (figure 3) et après une inspection minutieuse de l'assemblage, la connexion entre le FPC et les puces est réalisée par micropontage électronique () sur les plots métallisés du FPC. Chaque micropontage est constitué de de 3 fils de 25 µm de diamètre qui passent au travers des vias du FPC pour être connectés aux 74 pads sur la surface des capteurs (figure 4). L'assemblage de l'échelle est alors complet et une dernière inspection visuelle permet de vérifier la qualité des interconnexions.Tout au long de ces procédures, unqualité très approfondi est assuré: laet l'sont contrôlées, toutes les opérations et les photos prises lors de l'assemblage sont enregistrées dans des fiches de suivi et chaque échelle comporte un numéro d'identité unique permettant de remonter avec exactitude à toutes les étapes de sa production.Une fois l'échelle assemblée, elle est transférée au laboratoire MFT de l'Antenne Irfu au CERN où elle subit une batterie de tests permettant de qualifier ses performances. Dans le laboratoire, deux bancs de tests permettent de tester chaque échelle dudeélectrique et fonctionnel. Tout d'abord l'échelle est alimentée de manière graduelle enetet sa consommation électrique est vérifiée (c'est ce qu'on appelle le "": s'il n'y a pas dec'est effectivement mieux !). Ensuite, l'échelle est connectée à un système d'développé spécifiquement pour le projet qui permet de tester ses fonctionnalités en termes deélectronique, nombre de pixels morts ou anormaux,de transmission des données numérisées (figure 5). A chaque test est associé unde qualification qui est fonction des performances mesurées par rapport aux spécifications attendues. A l'issue de ces tests, l'échelle est qualifiée suivant trois grades:- "" pour une échelle qui fonctionne parfaitement et dont tous les pixels et circuits répondent exactement comme attendu- "" lorsque quelques pixels ne répondent pas correctement mais leur nombre est faible et l'échelle peut être utilisée sans problème- "" quand le nombre de pixels défectueux et trop élevé et l'échelle, bien que, restera dans lesplutôt que d'équiper le détecteur MFT.Enfin, comme dans toute recette il y a des ratés et parfois une échelle ne passe pas les tests, pour diverses raisons qui peuvent être un dommage des puces, un défaut du FPC ou une mauvaise manipulation. Dans ce cas elle est qualifiée comme "non conforme" et mise de côté.Les 500 échelles qui équipent le détecteur MFT sont aujourd'hui toutes fabriquées, testées et qualifiées. Le développement des procédés de fabrication, d'assemblage et du contrôle qualité associé a demandé à l'équipe de l'Irfu plus de deux ans de recherche, en collaboration avec des équipes de l'IN2P3. Deux années supplémentaires ont été nécessaires pour finaliser la production et la qualification de toutes les échelles. Malgré les difficultés considérables associées à cette production à la pointe de la, le taux d'échelles qualifiésets'est maintenude 91%, ce qui est un véritable succès pour le projet.Cette réussite est ledu travail acharné d'une équipe performante et soudée, où les difficultés techniques et organisationnelles ont toujours été surmontées dans un état d'esprit de collaboration, de confiance mutuelle mais aussi de plaisir de travailler ensemble et d'amitié. L'aventure continue pour le détecteur MFT, aujourd'hui ende commissioning en surface, mais aussi pour "l'équipe des échelles" qui, forte de son expérience, travaille déjà au développement de nouvelles techniques d'interconnexion entre puces et FPC, basées en particulier sur la soudure laser.