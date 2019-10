Qubit: la physique complexe des trous

Des physiciens de l'Irig se sont appuyés sur des expériences et des simulations numériques pour établir un modèle analytique décrivant des bits quantiques fondés sur le spin d'une lacune d'électron (trou). Les bits quantiques surdéveloppés au CEA se révèlent très bien adaptés aux trous.Dans les bits quantiques ou qubits, l'information est stockée sous la forme d'unede deux états quantiques. Ces états peuvent par exemple être ceux dud'unplacé dans un(up et down). Le CEA fabrique de tels qubits en piégeant des électrons sous lade transistors silicium-sur-isolant (SOI).Dans ces qubits, le spin est manipulé en modulant lemagnétique dans lequel est plongé le dispositif. Une tâche délicate à l'échelle d'ununique ! C'est pourquoi il peut être avantageux d'utiliser des trous plutôt que des électrons. Les trous sont en effet soumis à un fort "couplage spin-orbite", ce qui signifie que leur spin est intimement lié à leur mouvement dans l'espace. Il est ainsi possible d'agir sur le spin d'un trou en lui imprimant un mouvement oscillatoire, grâce à unradiofréquence, directement créé par la grille du transistor et beaucoup plus facile à contrôler qu'un champ magnétique radiofréquence.Les chercheurs de l'Irig ont combiné expériences et simulations numériques pour explorer la riche et complexedes trous. Grâce à des simulations jusqu'à l'échelle atomique, ils ont pu accéder à des quantités non mesurables expérimentalement et compléter la description des qubits. Ils ont alors pu établir un modèle analytique "minimal" qui ne prend en compte que les mécanismes essentiels, mis en évidence par la simulation, et grâce à lui, ils ont pu déterminer les conditions à réunir pour optimiser ledes trous.Selon leurs travaux, le silicium constitue, malgré son faible couplage spin-orbite, unpour les qubits de trous en raison de ses propriétés électroniques très anisotropes, lades trous dépendant très fortement de la direction de leur mouvement dans le