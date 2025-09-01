🌟 Quelle est la plus grande étoile de l'Univers ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Image Wikimedia



Représentation de l'étoile R136a1, détentrice des records de masse et de luminosité.

Crédit: Tobias Roetsch/Future Publishing via Getty Images

Comment une étoile devient-elle si grande ?



Comparaison des tailles d'étoiles, des naines rouges à R136a1, en passant par le Soleil.

Crédit: European Southern Observatory

Pourquoi les étoiles massives ont-elles une vie courte ?

L'Univers abrite des astres aux dimensions vertigineuses. VY Canis Majoris en est un exemple saisissant.Cette étoile, située à environ 6 000 années-lumière, est une hypergéante rouge. Son diamètre de près de 1 500 fois celui du Soleil, mais sa masse n'est que de 17 masses solaires. Cette disproportion s'explique par son stade avancé d'évolution. Elle subit des pulsations et des variations de luminosité importantes.En fin de vie, les étoiles comme VY Canis Majoris entrent dans une phase d'expansion. La fusion de l'hydrogène se déplace en couche autour du noyau riche en hélium. Cette réaction génère uneintense qui pousse l'vers l'extérieur. L'se refroidit et prend une teinte rouge caractéristique.R136a1 est pour sa part l'étoile la plus massive connue, avec environ 300 masses solaires. Sa luminosité équivaut à 4,5 millions de fois celle de notre Soleil, émettant principalement dans l'ultraviolet. Sa courte durée de vie se compte en quelques millions d'années seulement. La pression de radiation limite sa croissance.Ces géantes stellaires illuminent brièvement le cosmos avant de disparaître en supernovae. Leur étude aide à comprendre les cycles de vie des étoiles.L'expansion d'une étoile en fin de vie résulte de changements internes. Le noyau accumule de l'hélium, produit de la fusion nucléaire, ce qui perturbe les réactions.La fusion de l'hydrogène se déplace alors en couche autour du noyau. Cette couche émet d'énormes quantités de radiation, qui exercent une pression vers l'extérieur.Cette pression gonfle l'atmosphère stellaire, augmentant considérablement lede l'étoile. Elle se refroidit et devient une géante ourouge.Ce processus est universel, et prévu aussi pour notre Soleil dans plusieurs milliards d'années.La masse d'une étoile détermine son rythme de fusion nucléaire. Plus elle est massive, plus les réactions sont intenses et rapides.Cette intensité consume le combustible stellaire, principalement l'hydrogène, à un rythme accéléré. Les étoiles très massives épuisent ainsi leurs réserves en quelques millions d'années seulement.En comparaison, une étoile comme le Soleil, de masse moyenne, brûle son hydrogène pendant environ 10 milliards d'années. La courte existence des géantes mène à une fin explosive en supernova.Ces explosions dispersent des éléments lourds essentiels à la formation de nouvelles étoiles et planètes.