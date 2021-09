La recherche se mobilise autour de l'impression 3D du métal et des céramiques

Structure lattice à barreaux © Institut de mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes...) ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la...)

Modélisation thermomécanique d'une pièce hélicoïdale noyée dans son bain de poudre © Centre de mise en forme des matériaux (CNRS/Mines Paristech)



Multi-cordons par analyse synchrotron in-situ, © laboratoire Sciences et ingénierie, matériaux, procédés (CNRS/Université Grenoble Alpes/Grenoble INP)

L'impression 3D du métal et de la céramique est aujourd'hui utilisée dans de nombreux secteurs industriels (transport, spatial, biomédical, défense par exemple). Elle permet d'obtenir des objets aux propriétés inédites, non réalisables par des procédés conventionnels. Mais de nombreux verrous sont encore à lever pour notamment mieux contrôler les nouvelles propriétés des alliages ainsi mis en forme. Treize laboratoires duet de ses partenaires et un département de l'Onera s'associent une durée de cinq ans, afin de créer un Groupement d'intérêtet répondre à ces problématiques.La fabrication additive se définit comme l'des procédés permettant de fabriquer couche par couche, par ajout de, unà partir d'un objet. Des fils deaux poudres de métaux, elle recouvre une grande diversité de, de procédés et d'usages. Les procédés de fabrication additive appliqués aux céramiques et aux métaux qui utilisent des sources de haute(comme des lasers ou des faisceaux d'électrons) pour faire fondre les matériaux, sont les plus récents. Émergents au début des années 2000, ils connaissent actuellement une croissance importante en termes d'applications et d'investissements industriels.L'ambition du Groupement d'intérêt scientifique "Hautes énergies en fabrication additive" (GIS Head) est de participer pleinement à l'de l'industrialisation de ces nouvelles technologies. Du développement de la simulation, pour concevoir les objets numériques initiaux, audes microstructures et des défauts des pièces produites (défauts de, porosités, manques de fusions, taille des grains, texture, etc.) en passant par lades poudres, fils ou filaments, son objectif est d'améliorer les performances de la fabrication additive sur l'ensemble de lade valeur. Il se positionne sur les problématiques et les verrous les plus fondamentaux, avec toujours une visée vers la maturation et l'exploitation industrielles, en cohérence avec des partenaires régionaux et nationaux.Le lancement du GIS Head s'accompagnera par la création d'un club d'industriel dont les membres auront un accès privilégié à des rencontres techniques et à des expertises régulières ainsi que des accès prioritaires à la propriété intellectuelle générée par le GIS.Ce nouveau GIS implique les laboratoires suivants:- Le Centre des matériaux (CNRS/Mines Paristech)- Le Centre de mise en forme des matériaux (CNRS/Mines Paristech)- Le Centre deappliquées (CNRS/Ecole polytechnique)- L'Institut deenet mécanique (CNRS/Université de Nantes/Ecole Centrale de Nantes)- L'Institut de mécanique et d'ingénierie de Bordeaux (CNRS/Université de Bordeaux/Arts et métiers sciences et technologies/Bordeaux INP)- Le Laboratoire(CNRS/Mines Saint-Etienne)- Le Laboratoire de mécanique des solides (CNRS/Ecole polytechnique)- Le Laboratoire de physique deset des plasmas (CNRS/Université Paris-Saclay)- Le Laboratoire universitaire de recherche en production automatisée (ENS Paris-Saclay/Université Paris-Saclay)- Le laboratoire Procédés et ingénierie en mécanique et matériaux (CNRS/Cnam/ Arts et métiers sciences et technologies)- Le laboratoire Sciences et ingénierie, matériaux, procédés (CNRS/Université Grenoble Alpes/Grenoble INP)- Le laboratoire Matériaux ingénierie et(CNRS/Insa Lyon/UniversitéLyon 1)- Le département Matériaux et structure de l'Onera.Alexiane Agullo - Attachée de presse CNRS - alexiane.agullo at cnrs.fr