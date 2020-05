Refroidir des spins avec des photons micro-ondes

Figure 1: (a) Principe du refroidissement radiatif de spins. L'échantillon contenant les spins est placé dans un résonateur micro-onde, et thermalisé à la température T hot . Lorsque les spins sont en régime Purcell, ils échangent de l'énergie principalement avec le champ micro-onde. Un switch permet de comparer le signal d'écho de spin lorsque lorsque l'entrée du résonateur est connecté à une résistance à la même température que l'échantillon T hot ou à une autre résistance refroidie à la température T cold . (b) Le signal est plus de deux fois plus grand avec la résistance froide, ce qui démontre le principe du refroidissement radiatif. (c) L'échantillon comporte un ensemble de donneurs de bismuth dans le silicium, implantés sous la surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et...)

Références

Au sein d'un échantillon solide, réduire la température des spins est une bonne méthode pour améliorer le signal de RMN ou de RPE, puisque cela favorise leur polarisation selon la direction imposée par le champ externe appliqué. L'équipe du SPEC propose une méthode très générale et vient de montrer expérimentalement qu'il est possible de refroidir une assemblée de spins à uneinférieure à celle duqui les porte, du fait de leur couplage avec leau sein d'une cavité microonde résonante accordée.La méthode brevetée peut s'appliquer àsystème de spins électroniques pouvant être amenés en régime d'effet Purcell, où la relaxation des spins électroniques est dominée par la voie radiative.Enmagnétique, on détecte la présence de spins dans ungrâce à leuravec unélectromagnétique accordé à leurde résonance, dans le domaine radiofréquence pour des spins nucléaires ou dans le domainepour des spins électroniques. Plus précisément, et en se focalisant sur le cas des spins électroniques qui est celui que nous avons étudié, l'échantillon est inséré dans un résonateur micro-onde à fréquence w, placé dans unqui permet d'accorder à la résonance l'écart entre les niveaux de spins. L'assemblée de spins est sondé par des séquences d'impulsions micro-ondes. Celles-cigénèrent und'écho de spins, dont les caractéristiques (amplitude, dépendance en B, dépendance temporelle,...) portent les informations recherchées sur l'échantillon. Il est donc essentiel d'avoir un rapport signal-sur-bruit le plus élevé possible.Le signal d'écho deest proportionnel à N-N, la différence entre lede spins dans l'état ↓ et dans l'état ↑, qui est elle-même entièrement définie par T la température des spins selon la relation: N-N=Ntanhℏω/2kT, N étant le nombrede spins. Pour augmenter ce signal (à fréquence ωfixée), la seule solution est d'abaisser la température T des spins. Idéalement, on souhaiterait refroidir les spins à la température la plus basse possible (tel que kT0), pour avoir tous les spins dans l'état de plus basse≃N et obtenir un signal maximum.Comme il n'est pas toujours possible d'abaisser globalement la température de l'échantillon, un domaine deactif consiste à trouver des méthodes pour refroidir uniquement les spins, si possible largement en-dessous de la température de l'échantillon: on parle alors d'hyperpolarisation. L'exemple le plus important est l'hyperpolarisation des spins nucléaires par(DNP), qui permet de gagner plusieurs ordres de grandeur sur le signal de résonance magnétique. La DNP repose sur le couplage des spins nucléaires à unde spins électroniques introduits dans l'échantillon. Il est ainsi possible de profiter de la polarisation plus élevée à l'équilibredes spins électroniques, du fait de leur fréquence de résonance beaucoup plus élevée, qu'il est ensuite possible de transférer aux spins nucléaires via le couplage existant. En revanche, il n'existait jusqu'à maintenant aucune méthode permettant d'hyperpolariser un ensemble de spins électroniques, sauf dans quelques cas spécifiques où ces spins pouvaient être refroidis par des méthodes optiques.Le principe d'une telle méthode d'hyperpolarisation de spins électroniques vient d'être inventée par le groupe Quantronique au SPEC [1], et expérimentalement démontrée. La méthode permet même de refroidir des spins électroniques à une température bien inférieure à celle du substrat dans lequel ils sont insérés ! Son principe repose sur une découverte récente de l'équipe en 2016 [2], sur la relaxation des spins électroniques, basée sur une prédiction de E. Purcell de 1946: dans les conditions habituelles de résonance magnétique, les spins électroniques dans un solide retournent à leur équilibre thermique en échangeant de l'énergie sous forme de phonons (ou vibrations). Il est cependant montré (thèse d'Audrey Bienfait) que lorsque les spins sont fortement couplés à un résonateur micro-onde de grand facteur de qualité, les échanges d'énergie avec le champ micro-onde contenu dans le résonateur deviennent le canal de relaxation dominant. Cet "effet Purcell" est observé au moyen d'un micro-résonateur supraconducteur couplé à un ensemble de donneurs deimplantés dans un échantillon de: on observe que le taux de relaxation des spins est augmenté de 3 ordres de grandeur lorsque les spins sont accordés à ω.Une conséquence de ce régime Purcell, dominé par l'interaction des spins avec le champ électromagnétique, est que la température des spins devrait être presque totalement découplée de la température du cristal portant les spins. Il devient donc possible de refroidir les spins en "refroidissant" le champ micro-onde à l'intérieur de la cavité, à une température inférieure à celle du substrat (voir figure).C'est le principe de la nouvelle expérience réalisée, où un ensemble de spins contenus dans un échantillon (atomes de bismuth implantés dans un cristal de silicium) sont couplés à un résonateur supraconducteur en niobium de fréquenceGHz en régime Purcell, à une températureK (voir figure). À cette température, la polarisation des spinsest seulement de 0.2. En connectant simplement l'entrée du résonateur à une résistance de 50 ohms, refroidie à une températuremK on montre qu'il est alors possible d'abaisser la température des spins.Afin d'évaluer quantitativement l'effet de la résistance froide sur la température des spins, unmicro-onde permet de connecter la cavité soit à une résistance à la même températureque l'échantillon, soit à une température bien inférieure. Comme le montre la figure, le signal d'écho est multiplié par 2.3 dans la configuration, ce qui démontre l'hyperpolarisation des spins électroniques, et leur refroidissement à une température intermédiaire entreet, estimée à 350 mK.Cette méthode (aujourd'hui brevetée) est applicable à n'importe quelle assemblée de spins électroniques pouvant être amenés en régime Purcell. Pour cela, il suffit que leur taux de relaxation par émission de phonons soit inférieur au taux de relaxation par émission demicro-ondes. C'est le cas pour un grand nombre de spins à basse température, pour lesquels la méthode proposée est donc directement applicable. Elle devrait aussi fonctionner à des températures plus élevées, par exemple à la température de l'(4.2K).Un autre aspect de la méthode que nous souhaiterions améliorer dans le futur vise la température à laquelle les spins peuvent être refroidis. Dans la version actuelle, il faut refroidir une résistance, et l'élément à la température la plus basse doit donc être physiquement disponible dans le cryostat. Il serait cependant souhaitable de refroidir les spins à une température arbitrairement basse, même inférieure à la température la plus froide disponible dans le cryostat, permettant ainsi d'atteindre en principe une polarisation arbitrairement proche de 1 à partir de n'importe quelled'équilibre thermique. Cet objectif ambitieux devrait être possible en combinant la méthode de refroidissement radiatif des spins ici proposée, avec des méthodes de refroidissement actif du champ micro-onde, récemment démontrées en utilisant des jonctions Josephson.[1] B. Albanese, S. Probst, V. Ranjan, C.W. Zollitsch, M. Pechal, A. Wallraff, J.J.L. Morton, D. Vion, D. Esteve, E. Flurin, P. Bertet, Radiative cooling of a spin ensemble, Nature Phys.(2020) https://doi.org/10.1038/s41567-020-0872-2 Voir aussi: " A new technique for the radiative cooling of spin ensembles ", by Ingrid Fadelli , Phys.org.[2] A. Bienfait, J.J. Pla, Y. Kubo, X. Zhou, M. Stern, C.C Lo, C.D. Weis, T. Schenkel, D. Vion, D. Esteve, J.J.L. Morton, and P. Bertet, Nature 531, 74 (2016) https://doi.org/10.1038/nature16944 [3] Brevet " Procédé et appareil d'hyperpolarisation de spins, notamment électroniques ", P. Bertet.Contact CEA: Patrice Bertet - Quantronics Group, SPEC, CEA,Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette, France- London Centre for Nanotechnology, University College London, London, UK- Department of Physics, ETH Zurich, Zurich, Switzerland.