💫 La rotation des astéroïdes: une source d'information des plus importantes

À gauche: données d'observation de Gaia montrant la répartition des astéroïdes selon leur période de rotation et leur diamètre. Les astéroïdes en rotation chaotique ("tumblers") sont identifiés grâce à la base LCDB.

À droite: résultats de simulations numériques reproduisant cette répartition. Les lignes grises indiquent un écart marqué dans la distribution.

L'effet YORP: comment la lumière solaire influence la rotation des astéroïdes

La structure interne des astéroïdes: des amas de débris cosmiques

Les données de la mission Gaia de l'Agence spatiale européenne ont permis d'établir un catalogue détaillé des rotations astéroïdales grâce à l'analyse de leurs courbes de lumière. Ces courbes mesurent les variations de luminosité d'unau fil de sa rotation. En traçant ces données sur un graphique période de rotation/diamètre, les chercheurs ont découvert unenette séparant deux populations distinctes d'astéroïdes. Cette division inattendue a intrigué la communautéet motivé de nouvelles investigations.L'équipe du Dr Wen-Han Zhou, principalement basée à l'Observatoire de la Côte d'Azur en France, a développé un modèle innovant expliquant cette séparation. Leur approche intègre deux phénomènes antagonistes: les collisions dans la ceinture d'astéroïdes qui perturbent la rotation, et les frottements internes qui tendent à stabiliser le mouvement. Les collisions peuvent provoquer un basculement des astéroïdes vers un état de rotation chaotique appelé 'tumbling', tandis que la friction interne ramène progressivement vers une rotation stable autour d'un axe unique.L'application d'outils d'intelligence artificielle aux données de Gaia a confirmé les prédictions du modèle avec une précision remarquable. Les astéroïdes situés sous la ligne de séparation présentent des rotations lentes et désordonnées avec des périodes inférieures à 30 heures. Ceux au-dessus tournent plus rapidement et de manière régulière.L'effet de la lumière solaire joue également un rôle déterminant dans cette dynamique. Pour les astéroïdes en rotation stable, l'absorption et la réémission de photons créent une poussée constante qui peut accélérer ou ralentir progressivement leur rotation. En revanche, pour les astéroïdes en rotation chaotique, cette poussé est neutralisée car différentes parties de la surface sont exposées au soleil de manière aléatoire. Cette absence d'effet directionnel maintient les astéroïdes dans un état de rotation lente et désordonnée.Ces découvertes ont des implications pratiques importantes pour la défense planétaire. La compréhension du lien entre rotation et structure interne permet de déduire les propriétés mécaniques des astéroïdes. Les données soutiennent l'image d'astéroïdes constitués de 'rubble piles' - des amas de débris faiblement liés avec de nombreuses cavités recouvertes de régolithe. Cette structure influence directement la façon dont un astéroïde réagirait à une mission de déviation comme DART de la NASA.Les futures observations du Vera C. Rubin Observatory permettront d'appliquer cette méthode à des millions d'astéroïdes. Cette approche promet de révolutionner notre compréhension de l'évolution et de la composition des petits corps du Système solaire, tout en fournissant des informations pour protéger notre planète des impacts potentiels.L'effet YORP (Yarkovsky-O'Keefe-Radzievskii-Paddack) décrit comment le rayonnement thermique émis par un astéroïde peut modifier sa vitesse de rotation. Lorsque la surface d'un astéroïde absorbe la lumière solaire, elle se réchauffe et réémet cette énergie sous forme de rayonnement infrarouge.Cette émission thermique produit une poussée minuscule mais cumulative. La forme irrégulière de l'astéroïde fait que cette poussé n'est pas uniformément répartie, créant un couple net qui peut accélérer ou ralentir la rotation. L'effet est particulièrement significatif pour les petits astéroïdes dont la surface est grande par rapport à leur masse.Sur des échelles de temps de millions d'années, l'effet YORP peut radicalement transformer la rotation d'un astéroïde. Il peut soit synchroniser sa rotation, soit au contraire l'accélérer jusqu'à provoquer la dislocation de l'objet par force centrifuge.La compréhension de cet effet permet aux astronomes de retracer l'histoire thermique et rotationnelle des astéroïdes, offrant des indices sur leur âge et leur évolution dans le Système solaire.La majorité des astéroïdes ne sont pas des blocs rocheux monolithiques mais plutôt des 'rubble piles' - des agrégats de fragments maintenus ensemble par la faible gravité. Cette structure particulière résulte de milliards d'années de collisions successives qui ont brisé et réassemblé les matériaux primitifs.Ces amas présentent une porosité importante, avec jusqu'à 50% de vide dans leur volume total. Cette structure explique leur faible densité moyenne et leur comportement mécanique particulier. Lors d'un impact, l'énergie est absorbée et dispersée à travers le réseau de fragments plutôt que concentrée en un point.La surface des astéroïdes est généralement recouverte d'une couche de régolithe - une poussière fine produite par le bombardement micrométéoritique continu. Cette couche peut atteindre plusieurs mètres d'épaisseur sur les plus gros astéroïdes et modifie leurs propriétés thermiques et mécaniques.Comprendre cette structure interne est importante pour les missions spatiales visant à échantillonner ou dévier des astéroïdes. Un 'rubble pile' réagira différemment à un impact qu'un corps solide, nécessitant des approches spécifiques pour les opérations de défense planétaire.