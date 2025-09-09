💀 Votre risque de mourir d'un astéroïde vs un accident de voiture: les chiffres étonnants

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Comparaison des probabilités d'impact d'objets géocroiseurs de plus de 140 m avec d'autres événements mortels prévisibles.

Crédit: arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2508.02418

Les chiffres en détail

Objets géocroiseurs (NEO)

Défense planétaire

La peur d'une collision d'astéroïde hante parfois notre imaginaire, surtout après l'événement cataclysmique qui a éradiqué les dinosaures il y a 65 millions d'années. Mais quelle est réellement la probabilité qu'un tel scénario se reproduise de notre vivant ? Une étude récente apporte des réponses éclairantes en comparant ce risque à d'autres dangers du quotidien.L'équipe de Carrie Nugent a mené une simulation basée sur 5 millions d'objets géocroiseurs, ou NEO (Near-Earth Objects), d'un diamètre supérieur à 140 mètres. En modélisant leurs orbites sur 150 ans, ils ont calculé la fréquence des impacts terrestres. Ces NEO sont des corps célestes, comme des astéroïdes ou des comètes, dont les trajectoires les rapprochent de la Terre, posant un risque potentiel deLes résultats indiquent qu'un impact avec un NEO de cette taille se produit environ une fois tous les 11 000 ans. Cependant, les conséquences varient énormément: un astéroïde tombant dans l'océan pourrait ne causer aucun décès, tandis qu'un autre frappant une zone densément peuplée pourrait affecter des millions de personnes. Laet le lieu d'impact jouent un rôle crucial dans l'ampleur des dégâts.En comparant ces probabilités à d'autres risques mortels sur une vie de 71 ans, l'étude révèle des surprises. Par exemple, être touché par un éclair ou attaqué par un coyote est moins probable que de subir un impact d'astéroïde. En revanche, des événements comme les accidents de voiture sont bien plus courants, soulignant la rareté relative des catastrophes cosmiques.Événements beaucoup plus probables qu'un impact d'astéroïde >140 m:- Grippe (influenza): environ 470 000 morts/an (monde) – fréquent.- Accidents de voiture (avec blessure): environ 366 morts/an (Massachusetts, USA) – fréquent.- Intoxication au monoxyde de carbone: environ 105 morts/an (Danemark) – rare mais très létal.Événements d'une probabilité comparable à celle d'un impact d'astéroïde >140 m:- Effondrement de trou de sable sec: environ 3 morts/an (USA) – très rare, presque toujours fatal.- Attaques d'éléphants: environ 18 morts/an (Népal) – local, rare.- Rage (suite à morsure): environ 5 morts/an (USA) – très rare grâce au vaccin.- Accidents de parachutisme: environ 1 mort/an (Pays-Bas) – rare, activité volontaire.Événements moins probables qu'un impact d'astéroïde >140 m:- Foudre: environ 27 morts/an (USA) – rare.- Attaques de coyotes: environ 0,03 mort/an (USA) – extrêmement rare.Ce travail vise à aider le public et les décideurs à mieux appréhender ces risques, en soulignant l'importance de programmes de défense planétaire comme la mission DART, qui a démontré la capacité à dévier des astéroïdes.Les objets géocroiseurs, ou NEO, sont des astéroïdes ou des comètes dont les orbites les amènent à proximité de la Terre. Ils sont classés en fonction de leur taille et de leur distance minimale d'approche, avec des diamètres allant de quelques mètres à plusieurs kilomètres.La surveillance des NEO est essentielle pour évaluer les risques de collision. Des télescopes et des programmes internationaux, comme ceux de la NASA, traquent ces objets pour calculer leurs trajectoires et identifier les menaces potentielles.Les impacts de NEO peuvent varier de simples bolides dans l'atmosphère à des événements catastrophiques. Les plus petits brûlent souvent avant d'atteindre le sol, tandis que les plus gros peuvent causer des tsunamis, des incendies ou des hivers d'impact, modifiant le climat global.Comprendre les NEO aide à développer des stratégies de défense, telles que des missions spatiales pour dévier ou détruire les astéroïdes dangereux, protégeant ainsi la vie sur Terre.La défense planétaire englobe les efforts pour détecter, suivre et mitiger les menaces posées par les objets géocroiseurs. Elle implique des collaborations internationales et des technologies avancées pour prévenir des impacts catastrophiques.Des missions comme DART (Double Asteroid Redirection Test) testent des méthodes pour altérer la trajectoire d'astéroïdes. En 2022, DART a réussi à modifier l'orbite d'un petit astéroïde, prouvant la faisabilité de cette approche.Outre la déviation, d'autres stratégies incluent l'utilisation d'explosifs nucléaires ou de tracteurs gravitationnels. Chaque méthode a ses avantages et limites, dépendant de la taille et de la composition de l'astéroïde.Investir dans la défense planétaire est vu comme une police d'assurance pour l'humanité. Bien que les impacts majeurs soient rares, leur potentiel destructeur justifie des efforts continus de recherche et de préparation.