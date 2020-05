Que se passe-t-il lorsque deux planètes entrent en collision ?



Crédit: NASA / SOFIA / Lynette Cook

Cette vue d'artiste illustre une collision catastrophique entre deux exoplanètes rocheuses dans le système planétaire BD +20 307, transformant les deux planètes en débris poussiéreux.Il y a dix ans, les scientifiques ont émis l'hypothèse que la poussière chaude dans ce système était le résultat d'uneentre planètes. Depuis, la mission SOFIA de laa découvert encore plus de poussière chaude, soutenant encore plus la collision de deux exoplanètes rocheuses. Cela permet de construire une image plus complète de l'histoire de notre propre. Une telle collision pourrait être similaire au type d'événement catastrophique qui a finalement créé notre