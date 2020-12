Serait-ce bien le premier signal radio détecté provenant d'une planète extrasolaire ?

Grâce au radiotélescope européen Low Frequency Array (LOFAR), une équipe internationale impliquant des chercheurs de l'Observatoire de Paris - PSL, du CNRS et de l'Université d'Orléans détecte ce qui pourrait être la signature de la première émission radio d'uneextrasolaire. Ces travaux paraissent en ligne sur le site de la revue Astronomy & Astrophysics, le 16 décembre 2020.Le radiotélescope européen LOFAR, l'un des plus grands au, observe de lade très basse, invisible à l'oeil humain et à. Il a la particularité d'opérer à très basses fréquences (entre 10 et 250 mégahertz) dans un domaine d'énergie essentiellement inexploré. Exploité par ASTRON aux Pays-Bas et chez ses voisins européens, notamment en France, il consiste en unde cinquante mille antennes réparties en. La partie française du réseau est implantée à Nançay, dans le Cher, au sein de la station dede l'Observatoire de- PSL (Observatoire de Paris - PSL /d'Orléans).À l'aide de LOFAR, une équipe internationale a ainsi détecté desradio émanant de laboréale du Bouvier, une région dudominée par l'Arcturus, à 50 années-lumière. Ce signal pourrait être la première émission radio provenant d'une planète située au-delà de notre. Il provint du système τ Boötes qui contient une étoile binaire et une exoplanètetrès proche de son étoile (un “Jupiter chaud”), baptisée τ Boötes b, que laprédit être un bon candidat à la production d'ondes radio intenses.L'intensité et ladu signal plaident en faveur d'une émission provenant de cette exoplanète.L'an dernier, l'équipeavait utilisé LOFAR pour observer Jupiter. Son signal radio très atténué, mis à l'échelle d'une exoplanète située à quelques dizaines d'années-lumière, a servi de “patron” pour lad'émissions radio d'exoplanètes.L'analyse d'une centaine d'd'observations a révélé la signature attendue dans lesde τ Boötes. Cette signature est faible, et l'originedu signal encore incertaine, donc led'observations de suivi est crucial.La détection d'une telle émission radio permet de sonder le, donc l'intérieur d'une exoplanète, ainsi que lades interactions étoile - planète. Lemagnétique, protégeant la planète des radiations du, pourrait favoriser l'habitabilité.L'd'autres “Jupiters chauds” dans les systèmeset Ups. Andromedae n'a pas révélé d'émission comparable.Les auteurs ont déjà entamé une nouvellede suivi de τ Boötes utilisant plusieurs radiotélescopes basses fréquences, dont le dernier né, NenuFAR, à la station de radioastronomie de Nançay.- " The search for radio emission from the exoplanetary systems 55Cancri, Ups. Andromedae, and τ Boötis using LOFAR beam-formedObservations ", par Jake D. Turner et al., paru en ligne sur le site de la revue Astronomy & Astrophysics- " The search for radio emission from exoplanets using LOFAR beam-formed observations: Jupiter as an Exoplanet ", par Jake D. Turner, Jean-Mathias Grießmeier, Philippe Zarka, & Iaroslavna Vasylieva, Astronomy & Astrophysics, 624, A40, 2019.