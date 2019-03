Utiliser l'IA et l'IdO pour la gestion des catastrophes

Un système innovant surveille l'impact des vibrations dans les bâtiments et les infrastructures

© Projet Quakebots

Près de la moitié des bâtiments dans lesquels vivent et travaillent les Européens sont incapables de résister à des tremblements de terre, même de faible magnitude. Une initiative de l'UE a introduit une technologie qui surveille en permanence les vibrations pour comprendre comment le comportement d'une structure évolue au fil duafin de détecter des anomalies potentiellement dangereuses.L'compte des millions de structures dans des zones sismiques et environ 70 % d'entre elles ont plus de 30 ans. Les modifications internes les interventions de restructuration et les contraintes mécaniques externes peuvent contribuer à compromettre leur stabilité à long terme. "Nous considérons toujours les tremblements decomme des événements destructeurs mais ce sont des événements naturels" déclare M. Gianni Alessandroni coordinateur du projet (Quakebots) financé par l'UE. "Les véritables tueurs sont les bâtiments. Dans de nombreux cas ils sont construits sans tenir compte de critères antisismiques ou sur un sol inadapté."Les partenaires du projet ont développé un système de surveillance vibratoire et sismique combinant les dernières technologies end'IA, d'IdO et de. Le système consiste en undeintelligents installés sur des bâtiments eten temps réel les moindres vibrations. Si l'appareil enregistre des anomalies ou des écarts dans le comportement d'une structure, une notification est envoyée aux utilisateurs, par smartphone, courriel ou SMS.Les capteurs sont connectés à une plateforme cloud spécialement conçue à cet effet et entièrement personnalisable. Elle s'adapte aux besoins de chaqueen ce qui concerne lades informations à afficher. Une fois connecté, l'appareil commence à collecter et à envoyer desà la plateforme cloud. "Nous nous sommes efforcés de créer une plateforme cloud extrêmement évolutive et capable de gérer des millions de bâtiments avec un faible temps de latence", explique M. Alessandroni.La solution de Quakebots permet de surveiller en permanence une structure à moindre coût pour les particuliers et les grandes entreprises. Elle est facile à installer, entièrementet ne nécessite aucune attention ou maintenance particulière. De nouvelles fonctionnalités sont end'être ajoutées et il est possible d'intégrer des services développés par des tiers. Les utilisateurs peuvent obtenir uned'de la structure surveillée en seulement quelques clics. "Quakebots se distingue des autres systèmes de surveillance vibratoire et sismique par sa qualité, sa précision et sa facilité d'installation", ajoute-t-il.M. Alessandroni considère que l'2018 s'est avérée très productive et enrichissante. Cela a commencé lorsque le caractère unique et la valeur de ce que propose Quakebots lui ont valu une récompense décernée dans le cadre de la1 de l'Instrument PME2020, un important financement octroyé par la Commission européenne pour le développement et la commercialisation de nouveaux produits.Les partenaires du projet ont testé l'appareil auprès de l'Agence nationalepour les nouvelles technologies, l'et le développement économique durable. L'de Pérouse a certifié le système. Des projets pilotes menés dans plus de 70 municipalités italiennes ont surveillé des mairies, des écoles, des hôpitaux et des bâtiments publics. Le système est déjà installé dans les voûtes de Giotto et de Cimabue, dans la basilique Saint-François d'Assise, afin de surveiller en permanence l'un des bâtiments historiques les plus importants d'Italie.Wise Robotics, qui a coordonné le projet, a également signé plusieurs accords de partenariat pour étendre son réseau et ses services commerciaux. "L'une des principales réalisations de l'année 2018 a été la surveillance des entrepôts industriels d'dans la raffinerie d'Augusta, en", déclare M. Alessandroni.Les administrations publiques, les gestionnaires du patrimoine culturel, les propriétaires fonciers et immobiliers, les entreprises et les usines ont déjà adopté le système. Plus de 340 dispositifs sont à l'œuvre dans toute l'Italie et leurne cesse d'augmenter.Pour plus d'information voir: Projet Quakebots