Qu'est-ce qu'un moteur sans aimant ?

Bientôt finie, la dépendance aux terres rares pour les moteurs de véhicules électriques ? Une innovation sans aimant promet d'améliorer l'efficacité des moteurs tout en respectant davantage l', basé à Stuttgart, a introduit unélectrique à induction dépourvu d'aimants, évitant ainsi l'extraction polluante des. Le modèle MCT degarantit une transmission d'par induction, offrant une durabilité accrue et un rendement exceptionnel de plus de 95 %.En parallèle,, multinationale française, a mis au point le moteur EESM. Ce modèle, sanségalement, se distingue par unedeaugmentée de 30 % et une réduction de 30 % de son empreinteCes avancées culminent avec le développement conjoint du moteur iBEE, combinant le rotor sans contact deet ladede. Ce moteur affiche une puissance impressionnante de 350 kW, avec des performances surpassant celles des modèles traditionnels.Les premiers tests sont attendus pour la fin de l'année. Les deux entreprises espèrent commercialiser cette innovation d'ici quelques années, transformant ainsi l'industrie des véhicules électriques.Outre ses performances, le moteur iBEE se démarque par son impact écologique réduit, réduisant de 40 % les émissions de CO2. Cette collaboration ouvre la voie à une production automobile plus durable.Un moteur sans aimant est un moteur électrique qui ne repose pas sur des aimants permanents pour générer du mouvement. Au lieu d'utiliser des terres rares comme lepour créer des champs magnétiques, ces moteurs utilisent l'. Cette technologie permet de réduire l'lié à l'extraction de cesprécieux.Dans un moteur sans aimant, le mouvement est produit par un champ électromagnétique généré par des bobines de cuivre ou d'autres matériaux conducteurs. Le rotor, la partie mobile, est alimenté sans contact direct grâce à des systèmes comme le MCT (Magnet-free Contactless Transmitter) de. L'énergie est transférée par induction, évitant l'usureet augmentant ainsi la durabilité du moteur.Le moteur sans aimant offre une alternative écologique en éliminant l'utilisation des terres rares, dont l'extraction est polluante et souvent contrôlée par des monopoles géopolitiques. En plus de réduire l'empreinte carbone des véhicules électriques de 30 à 40 %, cette technologie réduit la dépendance à ces ressources et diminue les coûts de production, tout en conservant une haute performance énergétique.