Un télescope de l'ESO observe une pluie de fer tomber à la surface d'une exoplanète

L'exoplanète géante et ultra-chaude WASP-76b orbite autour de l'étoile WASP-76, située à quelque 390 années lumière de la Terre dans la constellation des Poissons. Cette vidéo nous emmène en direction de ce système.

Des observations de WASP-76b effectuées au moyen du Very Large Telescope (VLT) de l'ESO suggèrent que des gouttes de fer précipitent à la surface de cette exoplanète extrême.

Crédit:ESO/L.Calçada/spaceengine.org

L'exoplanète géante et ultra-chaude WASP-76b orbite autour de l'étoile WASP-76, située à quelque 390 années lumière de la Terre dans la constellation des Poissons. Cette vidéo montre l'orbite de cette étrange planète autour de son étoile hôte.

A l'image de la Lune sur son orbite autour de la Terre, WASP-76b est “gravitationnellement liée”: sa période de rotation autour de son axe équivaut à sa période de révolution autour de son étoile. Côté jour, la température grimpe au-delà des 2400 degrés Celsius, ce qui suffit à vaporiser les métaux. De forts vents charrient la vapeur de fer en direction de la face sombre de température modérée, où elle condense sous la forme de gouttelettes de fer.

Quelles sont les exoplanètes les plus étranges ayant fait l'objet de détection ou d'étude au moyen des télescopes de l'ESO ? Cet ESOCast apporte la réponse à cette question.

Crédit: ESO

Grâce au Very Large Telescope (VLT) de l'ESO, des chercheurs ont observé une planète à la surface de laquelle une pluie métallique semble se précipiter. La face éclairée de cette exoplanète géante et ultra chaude voit sa température degrimper au-delà des 2400 degrés Celsius, ce qui suffit à vaporiser les métaux dont elle est constituée. Des vents violents transportent ladesur la face opposée, située dans l', où elle condense en gouttelettes de fer.“Nous pourrions affirmer que cetteest caractérisée par une météo pluvieuse en soirée, au détail près qu'il s'agit ici de précipitations de fer” précise David Ehrenreich, professeur à l'de Genève en Suisse. Ce dernier a conduit une étude de cette étrange, publiée ceau sein de la revue Nature. Baptisée WASP-76b, elle se situe à quelque 640 annéesde ladans ladesLa survenue de cet étrange phénomène s'explique par le fait que cette planète présente toujours la même face, son côté jour, à sonparent. Sa face nocturne, deinférieure, demeure donc constamment dans l'obscurité. A l'image de lasur sonde la Terre, WASP-76b se trouve “verrouillée par la gravitation”: saautour de son axe équivaut à saautour de son étoile hôte.Sa face éclairée reçoit de son étoile parent undes milliers de fois supérieur à celui que la Terre capte du. Cet éclairement se traduit par une température de surface élevée, la fragmentation des molécules en, et l'des métaux tel le fer au sein de l'. Le gradient de température entre les faces sombre et éclairée génère des vents violents qui transportent la vapeur de fer du côté diurne ultra-chaud vers la face nocturne caractérisée par une température voisine de 1500 degrés Celsius.Ce gradient de température entre les faces sombre et éclairée de WASP-76b s'accompagne d'une différence deentre le jour et la nuit, rapporte la nouvelle étude. Grâce à ESPRESSO, un instrument nouvellement installé sur le VLT de l'ESO dans lechilien de l'Atacama, les astronomes ont pour la toute première fois mis en évidence l'existence de variations chimiques à la surface d'une planète gazeuse,et ultra-chaude. Ils ont ainsi détecté la forte signature de vapeur de fer à ladu soir, qui sépare les faces diurne et nocturne de la planète. “Etonnamment toutefois, nous n'avons détecté aucunede vapeur de fer à la frontière du matin” précise David Ehrenreich. “ Il s'ensuit qu'il pleut du fer sur la face sombre de cette exoplanète extrême”.“Lesindiquent que la vapeur de fer est abondante dans l'atmosphère surplombant la face éclairée - de température élevée - de WASP-76b” ajoute MariaZapatero Osorio, astrophysicienne au Centre d'Astrobiologie de, Espagne, et responsable de l'équiped'ESPRESSO. “Une fraction de ce fer se trouve injectée du côté nocturne sous le double effet de la rotation de la planète et de laatmosphérique. A la rencontre de cetplus, le fer condense et retombe sous forme de.”Ce résultat est ledes toutes premières observations scientifiques menées en septembre 2018 au moyen d'ESPRESSO par le consortium scientifique à l'origine de l'instrument: une équipe composée de personnels travaillant au Portugal, en Italie, en Suisse, en Espagne et à l'ESO.ESPRESSO - pour Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations (spectrographe à échelle dédié à l'étude des éxoplanètes rocheuses et aux observations spectroscopiques stables) - fut à l'origine conçu pour détecter des planètes de type Terre autour d'étoiles semblables au Soleil. Toutefois, il s'est avéré beaucoup plus polyvalent. “Nous nous sommes rapidement aperçus que la formidablecollectrice du VLT, conjuguée à l'extrême stabilité d'ESPRESSO, en faisaient un instrumentpour étudier les atmosphères exoplanétaires”, précise Pedro Figueira, scientifique ende l'instrument ESPRESSO à l'ESO au Chili.“Nous disposons désormais d'une toute nouvelle méthode de suivi duà la surface des exoplanètes les plus extrêmes”, conclut David Ehrenreich.Ce travail dea fait l'objet d'une publication à paraître au sein de la revue Nature