Transformer des déchets du caoutchouc en produits à haute valeur ajoutée

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

catalyseurs (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ;...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

pétrochimie (La pétrochimie est la science qui s'intéresse à l'utilisation des composés...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

copolymère (Un copolymère est un polymère issu de la copolymérisation d'au moins deux types de...)

acrylonitrile (L' Acrylonitrile (CH2=CH-C≡N), est un nitrile liquide hautement inflammable d'odeur...)

carburant (Un carburant est un combustible qui alimente un moteur thermique. Celui-ci transforme...)



Un procédé en une étape de décomposition de déchets de caoutchouc NBR en présence de catalyseurs commerciaux (ruthénium et magnésium) permet de générer de produits à haute valeur ajoutée comme des polyesters insaturés.

© Christophe Thomas

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus...)

magnésium (Le magnésium est un élément chimique, de symbole Mg et de numéro atomique 12.)

polymère (Un polymère (étymologie : du grec pollus, plusieurs, et meros, partie) est un...)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie...)

Référence:

Alors que les déchets plastiques prolifèrent dans les décharges et les milieux aquatiques, le développement de procédés de recyclage et revalorisation efficaces pour ces matériaux omniprésents dans notre quotidien est primordial. Dans un article paru dans, des chimistes du CNRS présentent une voie en une étape qui utilise descommerciaux pour valoriser des déchets de caoutchouc en produits à haute valeur ajoutée pour l'industrie chimique.L'industrie des plastiques a connu une évolution spectaculaire au cours du dernier siècle, passant de 1,5 millions de tonnes produites par an en 1950 à plus de 430 en 2022. Cela revient à une progression moyenne de 8,5% par an, du jamais vu pour aucune autre famille de matériaux. Et pour cause: ces matériaux légers, résistants et très polyvalents ont progressivement remplacé le bois et d'autres matériaux naturels, le verre ou les métaux dans nombre d'applications. Mais cette évolution n'est pas sans conséquences et le constat n'est plus à faire: les déchets plastiques éparpillés dans l'sans s'y dégrader représentent une véritable menace pour les écosystèmes et les populations. Plusieurs voies sont donc à l'étude, certaines déjà bien abouties, pour collecter, récupérer, trier et valoriser ces déchets.Les plastiques sont majoritairement constitués de polymères, longues chaînes macromoléculaires obtenues par la réaction entre elles de plus petites molécules: les monomères. Idéalement, le recyclage des déchets plastiques devrait permettre de revenir auinitial - le monomère - pour produire de nouveaux plastiques, ou encore d'autre produits chimiques ou intermédiaires réactionnels à haute valeur ajoutée. Le recyclage chimique par dépolymérisation des polymères en monomères se heurte cependant à un obstacle de taille: le faible coût des monomères vierges issus de laL'upcycling des polymères est une autre approche prometteuse qui transforme les polymères issus des déchets plastiques en molécules à plus haute valeur ajoutée. Selon les situations, ce schéma d'upcycling peut offrir une alternative énergétiquement et parfois écologiquement plus favorable que le recyclage chimique traditionnel par dépolymérisation. Pour être économiquement viable, cette approche doit cependant produire des composés plus précieux que les monomères et les polymères vierges.Dans ce contexte, des chimistes de l'Institut dede chimie Paris (CNRS/Chimie ParisTech/PSL) se sont intéressés à l'upcycling de déchets de caoutchouc nitrile-butadiène (NBR). Ce caoutchouc synthétique très répandu est uncomposé de deux monomères différents: l'(A) et le butadiène (B). Les proportions de A et de B permettent de faire varier à souhait les propriétés de ce caoutchouc résistant à l'huile, auet à d'autres produits chimiques.Le NBR est le plus souvent utilisé là où une haute résistance à l'huile est nécessaire, comme dans les joints d'étanchéité automobiles et les joints ou tuyaux pour ledes produits pétroliers. Le NBR est également utilisé dans le domaine textile, où son application sur des tissus tissés et non tissés améliore la finition et les propriétés d'imperméabilisation. La fin de vie des produits en NBR dépend du produit lui-même. En général, ils sont jetés dans une décharge où ils se dégraderont finalement et libéreront des produits chimiques dans l'environnement.L'équipe de scientifiques propose une alternative bien plus écologique qui utilise plusieurs catalyseurs commerciaux à base de ruthénium et deet permet de valoriser en une seule étape les déchets de caoutchouc nitrile-butadiène. Dans ce procédé se forment des petites molécules nitriles directement valorisables ainsi que des oligomères (chaînes très courtes) de butadiène convertis en acides difonctionnels. Ces derniers réagissent avec des alcools biosourcés pour former des polyesters insaturés. Cette méthode très prometteuse permet donc de convertir dans des conditions douces les déchets de caoutchouc en un nouveaudont la structure et les propriétés sont hautement modulables.Ce travail, paru dans la revue, représente uneintéressante pour le développement efficace et durable de nouveaux écomatériaux haute performance qui s'inscrit dans une économie circulaire des matières plastiques.A New Life For Nitrile-Butadiene Rubber: Co-Harnessing Metathesis And Condensation For Reincorporation Into Bio-Based MaterialsJakhongir Bekmirzaev, Malaury Simon, Sara D'Aniello, Mina Mazzeo, Sander J. Cohen-Janes, Robert T. Mathers, Régis M. Gauvin & Christophe M. Thomas.2024