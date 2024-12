Ce matériau élimine presque tout le plastique dans l'eau 🌍

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



(A) Fabrication de mousse de biomasse auto-assemblée à partir de cellulose et β-chitine sans réticulation

(B) Élimination des microplastiques grâce à la mousse via des interactions multiples: interception physique, attraction électrostatique et interactions intermoléculaires.

Des microplastiques envahissent nos océans, polluant l'eau à travers le monde. Bien qu'ils soient présents partout, des chercheurs chinois ont peut-être trouvé une solution pour les éliminer efficacement.La pollution par les microplastiques constitue une menace environnementale majeure, avec des impacts visibles sur la faune aquatique et les humains. Ces particules sont omniprésentes. Une équipe de chercheurs de l'Université de Wuhan a récemment mis au point un matériau prometteur capable d'absorber jusqu'à 99,9 % de ces polluants.Leur invention repose sur une combinaison de chitine (provenant des os de calmar) et de cellulose de coton. Ces deux éléments organiques sont connus pour leurs propriétés de dégradation de la pollution. L'ainsi créée est capable d'absorber les microplastiques via des interactions physiques et électrostatiques.Dans leurs tests, les chercheurs ont utilisé des échantillons d'eau prélevés dans des environnements variés: étangs, lacs, eau de mer et d'irrigation. Les résultats ont montré que l'éponge capturait entre 95 et 99,9 % des particules plastiques, même après plusieurs cycles de nettoyage. Cette efficacité est bien supérieure à celle des systèmes existants, souvent coûteux et difficiles à appliquer àLes chercheurs ont précisé que l'éponge, tout en étant biodégradable, présente aussi l'avantage d'être facile à produire. Contrairement à d'autres solutions de filtration complexes, la chitine et la cellulose sont largement disponibles et peu coûteuses, ce qui pourrait permettre une production à grande échelle.Le potentiel de cette innovation semble immense, avec des applications possibles dans les systèmes de filtration domestiques ou industriels, mais aussi dans des équipements comme les lave-linge par exemple. Le principale enjeu actuel reste de vérifier son efficacité à grande échelle.Le problème des microplastiques ne se limite pas aux océans. Ces particules sont également présentes dans l'air, l'eau potable, et même dans les aliments. Des études estiment qu'un individu consomme environ 4 000 particules plastiques par an. De plus, les microplastiques peuvent transporter des substances toxiques, comme les PFAS, liées à des risques pour la santé.En dépit de la persistance de cette pollution, cette éponge pourrait offrir une solution efficace et durable. Cependant, des questions demeurent, notamment sur la gestion des microplastiques absorbés par le matériau. Les chercheurs devront également s'assurer de son impact à long terme sur les écosystèmes.Finalement, l'éponge en chitine et cellulose pourrait devenir un outil clé dans la lutte contre la pollution plastique. Mais comme l'explique une experte en Australie, il est essentiel de ne pas oublier que la meilleure solution reste de réduire la production de plastique en amont.