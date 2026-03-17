🔭 La vie extraterrestre sera-t-elle découverte par une entreprise privée ?

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Le télescope spatial Mauve est de la taille d'une petite valise.

Crédit: Blue Skies Space



Le télescope spatial commercial Mauve a mesuré la lumière ultraviolette de l'une des étoiles les plus brillantes de la constellation de la Grande Ourse.

Crédit: ESA/Blue Skies Space

Comment repérer les étoiles susceptibles d'accueillir des planètes propices à la vie ? Cette interrogation motive depuis longtemps les astronomes, et une méthode innovante se développe avec l'arrivée des observatoires spatiaux privés. Le tout premier, nommé Mauve, vient de transmettre ses premières mesures depuis son orbite autour de la Terre.Pas plus grand qu'une valise, cet instrument compact a orienté ses capteurs vers l'étoile êta de la Grande Ourse, enregistrant saet ultraviolette. Cette opération inaugure une mission de surveillance de l'des étoiles proches, dans le but d'identifier avec plus de précision celles autour desquelles pourraient orbiter des exoplanètes hospitalières.Traditionnellement conduite par des agences gouvernementales, l'astronomie spatiale voit son paysage évoluer avec des acteurs comme Blue Skies Space. En commercialisant du temps d'observation, ces entreprises permettent aux chercheurs d'obtenir desplus rapidement, contribuant ainsi à combler certaines lacunes de nos connaissances. Cette approche favorise les observations spécialisées, sans les délais habituellement liés aux programmes publics.La détection de la lumière ultraviolette constitue l'objectif principal de Mauve. Cette portion du spectre est idéale pour repérer les éruptions stellaires, des sursauts d'énergie issus des régions magnétiques des étoiles. Ces événements peuvent bombarder les environs de particules énergétiques, modifiant potentiellement les conditions sur d'éventuelles planètes voisines. Bien que le télescope Hubble effectue également ce type de mesures, la forte demande pour son utilisation justifie la mise en service d'un instrument dédié.Les éruptions stellaires présentent des effets divers. Notre champ magnétique terrestre nous protège de celles du Soleil, mais sur Mars, l'absence d'une telle protection expose l'atmosphère à une érosion. En observant ces phénomènes sur d'autres étoiles, Mauve participera à repérer celles dont le comportement est suffisamment paisible pour permettre à des planètes de maintenir des conditions stables, un facteur important pour le développement de la vie.La conception de Mauve a été rapide, prenant seulement trois ans, grâce à l'emploi de technologies existantes et de plateformes satellitaires économiques. Fabriqué par un consortium européen, il devrait fonctionner pendant au moins trois années. Les revenus générés par cette mission financeront le projet suivant de l'entreprise, Twinkle, qui analysera directement les atmosphères d'exoplanètes. Déjà, des institutions scientifiques internationales se sont abonnées pour recevoir les données de Mauve.Cette nouvelle phase de l'astronomie commerciale ne se substitue pas aux grandes missions gouvernementales, mais vient les compléter. Alors que des observatoires comme James Webb repoussent les frontières technologiques, des satellites privés tels que Mauve augmentent la disponibilité pour la