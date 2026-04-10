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Des boules de feu observées en Ohio, au Texas et en Europe ont alimenté les débats sur une possible augmentation de l'activité météoritique.

Crédit: NASA, Google Earth, © JakeFromStateFarm, Marcel W via AMS, Dana Jason Wood, NOAA.

Ces derniers temps, plusieurs boules de feu ont été remarquées au-dessus de plusieurs régions, des Etats-Unis à l'Europe. Cette recrudescence d'observations conduit à une question simple: assistons-nous à une véritable augmentation dude ces objets, ou cette impression est-elle simplement due à de meilleurs moyens de les détecter ?Les boules de feu, "fireballs" ou météores très brillants, se produisent lorsque des fragments de roche ou de métal venus de l'espace pénètrent dans l'atmosphère terrestre. Leurexceptionnelle les rend visibles même en plein jour, et ils peuvent parfois atteindre le sol sous forme de météorites.Les données compilées par l'indiquent une progression notable des événements majeurs. Par exemple, les boules de feu ayant généré plus de cinquante rapports ont plus que doublé par rapport aux périodes antérieures. Cette tendance est soulignée par laaccrue desde choc et des bang soniques, qui trahissent la présence d'objets massifs ou denses entrant dans l'L'évolution technologique joue un rôle dans la détection de ces phénomènes. Les caméras de dashboard, les systèmes de sécurité et les réseaux comme leautomatisent la collecte d'informations, facilitant les signalements. Toutefois, ces outils ne suffisent pas à expliquer la hausse des événements de grande ampleur, ce qui oriente les recherches vers d'autres facteurs, tels que des changements naturels dans la distribution des débris spatiaux.Des influences saisonnières contribuent aux observations. Autour de l'de, la Terredes zones plus riches en fragments, augmentant les chances de rencontres. Ces éléments aident à comprendre certains pics d'activité, mais ils ne rendent pas compte entièrement de la récente augmentation, qui dépasse les fluctuations habituelles.Les scientifiques estiment que le phénomène observé correspond à une évolution réelle, bien que modérée, des matériaux entrants dans l'atmosphère. Les analyses se poursuivent pour affiner cette compréhension.