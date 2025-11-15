☄️ Trois pluies de météores à ne pas manquer, et c'est maintenant !

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Les Taurides, des météores singuliers

Les Léonides, une pluie aux surprises potentielles

Plusieurs essaims de météores traversent notre atmosphère ce mois de novembre, créant des traînées lumineuses visibles à l'œil nu depuis la Terre. Ce phénomène astronomique régulier résulte de la rencontre entre notre planète et des courants de poussières cosmiques. Les conditions d'promises pour cette année rendent cet événement particulièrement intéressant pour les amateurs d'Ces pluies d'étoiles filantes correspondent à des périodes où la Terre croise l'orbite de comètes ayant laissé derrière elles des nuages de particules. En pénétrant dans notre atmosphère à très haute vitesse, ces débris spatiaux s'échauffent et créent les traînées lumineuses que nous observons depuis le sol. Le mois de novembre est traditionnellement riche en ce type de manifestations célestes avec trois essaims majeurs qui se succèdent dans le ciel nocturne.Les Taurides du Sud ont atteint leur maximum d'intensité autour du 4 novembre. Cet essaim se distingue par sa longue période d'activité qui s'étend sur plusieurs semaines. Les météores qui le composent sont réputés pour leur luminosité exceptionnelle et leur relative lenteur comparée à d'autres essaims. Leur vitesse d'entrée dans l'atmosphère avoisine les 27par, permettant une observation plus aisée.Le radiant des Taurides, point d'où semblent provenir les météores, se situe dans la constellation du Taureau. Cette région du ciel est facilement repérable grâce à l'amas des Pléiades qui sert de point de repère visuel. Les Taurides du Nord ont quant à elles connu leur pic d'activité autour du 11 novembre, présentant des caractéristiques similaires à leur homologue du Sud avec uned'environ cinq météores par heure.La particularité des Taurides réside dans leur production régulière de boules de feu, des météores particulièrement brillants qui peuvent surpasser en intensité lumineuse la planète Vénus. Ces phénomènes spectaculaires résultent de fragments de taille plus importante que la moyenne, provenant probablement de laEncke. Leur observation ne nécessite aucun instrumentparticulier.Les Léonides représenteront le point culminant du mois avec leur pic prévu les 16 et 17 novembre. Cet essaim généré par la comète Tempel-Tuttle se caractérise par la vitesse élevée de ses météores, pouvant atteindre 70 kilomètres par seconde. Leur traînée lumineuse persiste souvent plusieurs secondes après leur passage, offrant un spectacle saisissant.La constellation du Lion, située dans la partie est du ciel, servira de point de repère pour localiser le radiant des Léonides. Le meilleur moment pour l'observation se situe entre minuit et l'aube, lorsque la constellation atteint sa position la plus haute dans le ciel. La fréquence habituelle se situe autour de quinze météores par heure dans des conditions optimales.L'histoire des Léonides est marquée par des épisodes exceptionnels où l'activité a considérablement augmenté, créant de véritables tempêtes de météores. La périodicité de ces tempêtes est liée au retour de la comète mère dans le système solaire interne, avec des prochains pics d'activité intense attendus autour de 2031 (le dernier événement majeur remontant à 2002).