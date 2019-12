VIH: il faut submerger l'ennemi dès le départ

vie (La vie est le nom donné :)

maladie (La maladie est une altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant, animal ou végétal.)

espérance de vie (L'espérance de vie est une donnée statistique. Elle est censée permettre de connaître la durée de vie moyenne qu'on peut espérer atteindre à un moment donné. Cette statistique est calculée et publiée par de...)

virus (Un virus est une entité biologique qui nécessite une cellule hôte, dont il utilise les constituants pour se multiplier. Les virus existent sous une forme extracellulaire ou...)



Illustration d'une cellule dendritique plasmacytoïde, qui patrouille dans le corps et se spécialise à la fois dans la détection des agents pathogènes et dans l'orchestration des réponses antivirales.

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

Montréal (Montréal est à la fois région administrative et métropole du Québec[2]. Cette grande agglomération canadienne constitue un centre majeur du commerce, de l'industrie, de la culture, de la finance et des affaires internationales....)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette...)

microbiologie (La microbiologie est la science qui étudie les micro-organismes (ou microorganismes).)

immunologie (L'immunologie est la branche de la biologie qui s'occupe de l'étude du système immunitaire. Apparu très tôt dans l'échelle de l'évolution, ce système a évolué pour discriminer le soi du non-soi. Les...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment où les...)

vulnérabilité (En gestion des risques, la vulnérabilité d'une organisation ou d'une zone géographique est le point faible de cette organisation pouvant être...)

La fenêtre de vulnérabilité du VIH: quelques jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à...)



Les chercheurs Éric A. Cohen et Tram N. Q. Pham Crédit: IRCM

protéine (Une protéine est une macromolécule biologique composée par une ou plusieurs chaîne(s) d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. En...)

système immunitaire (Le système immunitaire d'un organisme est un ensemble coordonné d'éléments de reconnaissance et de défense qui discrimine le...)

Un système de souris humanisées permet de lutter contre l'infection au VIH

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une...)

sang (Le sang est un tissu conjonctif liquide formé de populations cellulaires libres, dont le plasma est la substance fondamentale et est présent chez la plupart...)

Vaccin contre le VIH: les CDP utiles pour sa conception

injection (Le mot injection peut avoir plusieurs significations :)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le concept de contexte issu traditionnellement de l'analyse...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

multiplication (La multiplication est l'une des quatre opérations de l'arithmétique élémentaire avec l'addition, la soustraction et la division .)

stade (Un stade (du grec ancien στ?διον stadion, du verbe ?στημι istêmi, « se tenir droit et ferme ») est un...)

1,7 million. C'est le nombre de personnes infectées par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) chaque année dans le monde. 1,7 million de personnes qui voient alors leur vie chamboulée. Cette infection les condamnera à un traitement antirétroviral àou à vivre avec laqui en résulte, le sida, qui leur sera fatale. Bien que les traitements antirétroviraux actuels permettent à plus de la moitié des 37,9 millions de(PVVIH) d'avoir unepresque normale, les médicaments n'atteignent malheureusement pas les cellules où leest en dormance pour plusieurs années. De plus, les effets indésirables à long terme de ces médicaments restent inconnus.Lasur le VIH progresse régulièrement afin de venir en aide au grandde PVVIH. Dans les laboratoires, on tente de percer les secrets du virus et de découvrir ses points faibles afin de prévenir ou de guérir l'infection. À l'de recherches cliniques de(IRCM), les chercheurs Éric A. Cohen, directeur de l'unité de recherche en rétrovirologie humaine, et Tram N. Q. Pham viennent d'élucider un mécanisme qui opère dans lespremiers moments de l'infection et, surtout, ils ont trouvé une façon de le contrecarrer. Leur découverte fait l'd'un article dans la revue"Contrairement à la croyance populaire, le VIH ne se transmet pas si facilement, dit le Dr Cohen, qui est aussi professeur de virologie au Département de, infectiologie etde l'de Montréal. Nous tentons d'étudier les fenêtres dedu virus, c'est-à-dire ces périodes dans le processus d'infection où il pourrait être affaibli ou attaqué. Nous nous sommes penchés sur les premiers moments qui suivent son arrivée dans l'organisme."Une fois transmis, le VIH ne se propage pas immédiatement dans tout le corps. Il doit d'abord se multiplier localement, principalement dans les tissus génitaux. Ce n'est qu'après cette expansion initiale et locale que le virus se répand. Cette expansion localisée offre une très courte fenêtre de vulnérabilité avant que le virus se propage dans tout l'organisme.La réponse immunitaire s'apparente à une lutte armée: un ennemi s'infiltre et le corps se défend. Les virus sont les intrus et les globules blancs sont les soldats qui tentent de tenir le coup. Les globules blancs sont équipés de leurs propres "unités d'infanterie": lymphocytes, phagocytes, granulocytes... Le groupe des phagocytes comprend une unité encore plus spécialisée appelée "cellules dendritiques plasmacytoïdes" (CDP). Ces petites cellules de forme ronde patrouillent dans le corps et se spécialisent à la fois dans la détection des agents pathogènes et dans l'orchestration des réponses antivirales. En d'autres termes, ce sont les lanceurs d'alerte, ceux par lesquels tout le processus de défense est mis en branle. Lorsqu'elles détectent une menace, elles changent de forme et développent des protubérances nommées dendrites. "Surtout, elles commencent à produire de grandes quantités d'interféron, unequi déclenche un état de résistance à l'infection dans d'autres cellules", explique le Dr Cohen.Comme son nom l'indique, le VIH cible préférentiellement le: il attaque et affaiblit les défenses immunitaires de l'organisme, et la personne infectée devient sensible à la moindre infection. Dès son arrivée, le VIH cible les CDP et les empêche de déclencher l'alerte. "Le virus ne semble pas les tuer directement, mais il les fait disparaître de manière incompréhensible, mentionne la Dre Pham, chercheuse associée à l'unité de recherche en rétrovirologie humaine de l'IRCM. La disparition des CDP à la fois du site d'infection et dans tout le corps aide à établir l'infection.""Compte tenu de ce que le VIH fait aux CDP, nous nous demandions ce qui se passerait si nous augmentions les niveaux et les fonctions des CDP avant et pendant l'infection, a déclaré le Dr Cohen. Pour le savoir, il fallait déclencher des infections au VIH. Le “H” de VIH signifie qu'il s'attaque à l'humain. Bien sûr, les chercheurs ne pouvaient pas infecter des volontaires humains. Nous avons utilisé des “souris humanisées”, c'est-à-dire des souris dont le système immunitaire n'est plus celui d'une souris, mais celui d'un humain. Le VIH se comporte dans ces rongeurs comme dans un organisme humain."Pour voir ce qui se passe lorsque les CDP ne disparaissent pas, les chercheurs ont rehaussé le système immunitaire des souris en leur injectant au préalable une protéine bien spéciale. "Il s'agit du ligand du récepteur Flt3, précise le Dr Cohen. C'est une substance qui stimule la production de cellules dendritiques dans leur site de fabrication, c'est-à-dire dans la moelle des os longs. Grâce à elle, on a pu augmenter lade CDP dans les souris avant et durant l'infection au VIH."Le maintien des CDP pendant l'infection a donné des résultats impressionnants: 1) le nombre de souris initialement infectées a été réduit, 2) le moment où la quantité de virus a été suffisante pour que l'infection soit détectée a été retardé et 3) la virémie ‒ la quantité de virus dans le‒ a été fortement diminuée. "Nous avons observé une diminution de la virémie jusqu'à 100 fois inférieure, indique la Dre Pham. En d'autres mots, onl'infection initiale en maintenant un taux élevé de CDP."Les travaux des chercheurs ont même démontré que l'du ligand Flt3 avait non seulement augmenté la quantité de CDP, mais avait aussi exacerbé leur capacité à déceler le virus et à produire de l'interféron à la suite de sa détection.Bien sûr, l'infection par le VIH passe normalement inaperçue et, lorsque la virémie est détectable, il est trop tard. Dans ce, la découverte par les Drs Cohen et Pham a une grande importance des points depréventif et potentiellement curatif. "Ces nouvelles informations seront primordiales dans la conception d'un vaccin contre le VIH, avance le Dr Cohen. On a appris à contrôler ladu virus auprécoce de l'infection grâce aux CDP, cela ne peut qu'être utile en immunologie, car vacciner, c'est enseigner au système immunitaire à se défendre en lui présentant l'ennemi affaibli."