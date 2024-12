Et voici un qubit mécanique ! 🖥️

Le dispositif est constitué d'une puce en saphir avec un qubit supraconducteur placé au-dessus d'un autre qui fait office d'oscillateur mécanique.

Crédit: Uwe Von Luepke/ETH Zürich



Illustration des mesures d'interaction résonnante et des états vibratoires associés.

Crédit: Science (2024). DOI: 10.1126/science.adr2464

Qu'est-ce qu'un qubit ?

Les physiciens de l'ETH Zurich viennent d'ouvrir une nouvelle voie dans le domaine de l'informatique quantique avec une innovation inattendue. Un dispositif capable d'associer des qubits à un oscillateur mécanique vient de voir le jour, défiant les limitations traditionnelles des qubits dits virtuels. Cette avancée pose les bases d'unequantique plus stable et prometteuse.La percée repose sur une structure bien réfléchie. Le dispositif combine deux éléments distincts: un qubit supraconducteur et un résonateur mécanique, tous deux montés sur des puces en saphir. Le résonateur mécanique agit comme un disque piézoélectrique, stabilisant les oscillations grâce à sa robustesse physique, un point crucial face à l'instabilité des qubits classiques.Un qubit se distingue par sa capacité à exister dans plusieurs états simultanés. Ici, les chercheurs ont développé une membrane semblable à une peau de tambour. Cette membrane peut maintenir l'information dans trois états: un état stationnaire, un état vibrant ou une superposition des deux. Cet assemblage permet une conservation plus durable de l'information.Les qubits traditionnels, souvent basés sur des champs électromagnétiques, sont éphémères, disparaissant en une fraction de seconde. Ce nouveau qubit mécanique dépasse cette limitation en proposant des temps de cohérence bien plus longs. Cela a été rendu possible grâce à un matériau supraconducteur soigneusement sélectionné, couplé à une technique de fabrication innovante.Lors des tests, les performances de ce qubit mécanique se sont avérées supérieures à celles des qubits hybrides ou virtuels. Les chercheurs notent que les temps de cohérence dépendent fortement des matériaux employés, un paramètre qu'ils espèrent encore améliorer dans des études futures.Ces travaux ouvrent aussi des perspectives en matière de calcul quantique fonctionnel. L'équipe projette de tester leurs qubits avec des portes quantiques afin d'évaluer leur efficacité dans des architectures complexes. Une meilleure compréhension des interactions entre ces composants pourrait accélérer le développement d'ordinateurs quantiques réellement opérationnels.Cette approche représente une avancée importante, tant sur le plan théorique que technologique. Les dispositifs utilisant des propriétés mécaniques pourraient bientôt surpasser leurs homologues virtuels, ouvrant la voie à des ordinateurs quantiques plus fiables et puissants.Un qubit, ou bit quantique, est l'unité de base de l'information dans un. Contrairement au bit classique qui peut être soit 0, soit 1, un qubit peut exister dans une superposition des deux états simultanément.Cette superposition est possible grâce aux principes de la mécanique quantique, notamment le principe de superposition. Cela permet aux qubits de traiter et stocker beaucoup plus d'informations qu'un bit classique.Les qubits sont généralement réalisés à partir de particules subatomiques, comme les électrons ou les photons, ou via des systèmes artificiels comme les circuits supraconducteurs.En combinant plusieurs qubits, les ordinateurs quantiques peuvent résoudre des problèmes complexes bien plus rapidement que les ordinateurs traditionnels, ouvrant de nouvelles perspectives en cryptographie, chimie et intelligence artificielle.