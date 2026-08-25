🪞 Physik und KI erschaffen gemeinsam einen echten Lügenspiegel

Eine „3“, eine „5“ oder eine „7“ kann an dieses Gerät gesendet werden, doch die Kamera empfängt immer eine „8“. Das ist das Prinzip des „Lügenspiegels“, der an der University of California in Los Angeles entwickelt wurde. Er erkennt die Ziffer nicht zuerst, um anschließend ein falsches Bild zu erzeugen: Seine Oberfläche verändert direkt das Licht, das die Bildinformation trägt.

Für das Experiment projizierten die Forschenden optische Muster, die verschiedene handgeschriebene Ziffern darstellten. Das Licht, das diese Muster transportiert, trifft anschließend auf eine Oberfläche aus zahlreichen Mikrospiegeln. Nach der Reflexion zeichnet eine Kamera im vorgesehenen Bereich das resultierende Bild auf. Unabhängig von der getesteten Ziffer wurde das Gerät so eingestellt, dass immer dieselbe falsche Ziffer erscheint: eine „8“.

Prinzip des „Lügenspiegels“, der verschiedene Eingangsbilder in falsche Muster umwandelt. Das Gerät bleibt trotz Drehungen, Größenänderungen, Verschiebungen, Rauschen oder unbekannten Bildern wirksam.

Um zu verstehen, was geschieht, muss man die Vorstellung eines versteckten Bildschirms hinter dem Spiegel vergessen. Jeder kleine Bereich der Oberfläche verändert den Weg der Lichtwelle geringfügig. Die verschiedenen Lichtanteile verstärken sich anschließend an bestimmten Stellen und schwächen sich an anderen ab. Diese Umverteilung durch Beugung ermöglicht es, die Helligkeit entsprechend dem gewünschten Muster zu bündeln.

Die Berechnung erfolgt vor dieser Umwandlung. Ein Deep-Learning-Programm bestimmt, wie jeder Bereich des Spiegels wirken muss, um mit vielen verschiedenen Eingaben das Zielbild zu erzeugen. In der sichtbaren Demonstration bestand die Oberfläche aus 150 × 150 einstellbaren Bereichen. Sobald diese Einstellung festgelegt ist, wird jedes neue Bild durch die Ausbreitung des Lichts umgewandelt, ohne dass es numerisch neu berechnet werden muss.

In den Simulationen ließ eine Version aus unterschiedlichen Kleidungsstücken eine Tasche erscheinen. Eine andere erzeugte aus handgeschriebenen Ziffern die Zahl „8“, und eine dritte erzeugte aus Zeichnungen einen Panda.

Die Tests zeigen außerdem, dass das Verfahren bestimmte Variationen der Eingangsbilder toleriert. Die Forschenden verschoben, vergrößerten, verkleinerten oder drehten die Muster und fügten Rauschen hinzu. Sie testeten auch Bilder, die im Training nicht vorkamen. In einigen Fällen nahm die Qualität ab, insbesondere bei sehr wenig strukturierten Mustern, doch das falsche Bild blieb häufig erkennbar.

Die experimentelle Validierung verwendete drei sichtbare Wellenlängen: 480, 550 und 600 nm, die ungefähr Blau, Grün und Rot entsprechen. Sie funktionierten sowohl einzeln als auch gemeinsam. In der im August 2026 veröffentlichten Version gibt das Team außerdem an, einen Spiegel entwickelt zu haben, der einen kontinuierlichen Wellenlängenbereich abdeckt. Ziel ist es, unterschiedliche Beleuchtungen zu akzeptieren.

Das Gerät bleibt ein kontrolliertes optisches Experiment und unterscheidet sich deutlich von einem Spiegel in einem Raum. Die Autorinnen und Autoren ziehen dennoch Anwendungen in Betracht, um visuelle Informationen zu verbergen, Unterhaltungseffekte zu erzeugen oder bestimmte Beobachtungen zu erschweren. Ein wichtiger nächster Schritt besteht nun darin, diese Oberflächen an weniger kontrollierte Beleuchtungen anzupassen, insbesondere an natürliches Licht.