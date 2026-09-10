🐕 ¿Es tu perro sensible a los parpadeos de tus ojos?

Los perros prestan mucha atención a nuestros rostros. Pueden reaccionar a nuestra mirada, a ciertas expresiones o a nuestra atención. Pero el parpadeo de los ojos es mucho más discreto. Unos investigadores de la Universidad de Parma, en Italia, quisieron saber si este movimiento casi automático también podía contar durante una interacción.

En el experimento participaron 35 perros de distintas razas. Cada uno observó vídeos en los que aparecían sucesivamente su propietario, un hombre desconocido y una mujer desconocida. En una primera secuencia de 40 segundos, las personas parpadeaban cada tres segundos. En otra, simplemente miraban al frente sin parpadear. Después, los investigadores contaron con precisión los movimientos de los párpados de los perros.

La diferencia es clara: los animales parpadeaban más cuando veían a seres humanos hacer lo mismo. Pero la identidad de la persona también importaba. Frente a su propietario, su frecuencia de parpadeo aumentaba cuando este parpadeaba. Esta diferencia no aparecía de la misma manera con los desconocidos.

Podría pensarse entonces que el perro imita inmediatamente a su humano. Sin embargo, eso no es lo que muestran las mediciones. Los investigadores comprobaron si un perro parpadeaba durante los 1,5 segundos posteriores al parpadeo observado. No apareció ningún sincronismo claro: por tanto, no se trata simplemente de una imitación instantánea, gesto tras gesto.

El parpadeo sirve principalmente para proteger y humedecer el ojo. Sin embargo, el experimento indica que su frecuencia también puede variar según lo que haga la otra persona y según la relación con ella. Por tanto, el perro parece ser sensible a una señal facial muy discreta, incluso cuando no están presentes las palabras, los movimientos corporales ni el contacto.

Esta observación coincide con trabajos anteriores. Ya se había observado que los perros parpadeaban más ante vídeos de otros perros que parpadeaban. Otros experimentos también habían constatado más parpadeos con su propietario que con una persona conocida. Aquí, el uso de vídeos permite aislar el movimiento de los párpados y limitar las demás señales presentes durante un encuentro real.

Sin embargo, sigue siendo imposible atribuir un mensaje preciso a cada parpadeo. El estudio no demuestra que un perro cierre voluntariamente los párpados para «hablar» con su propietario. Este comportamiento podría acompañar más bien a la atención o al compromiso social.

Los investigadores quieren comprender mejor cómo los seres humanos y los perros modifican recíprocamente sus pequeños gestos durante interacciones reales.