🌊 ¿Se avecina el colapso de la gran corriente que transporta calor hacia Europa?

El gran sistema de corrientes marinas del Atlántico podría cambiar de régimen mucho más rápidamente de lo que se admitía hasta ahora.

Este sistema recibe el nombre de circulación meridional de retorno del Atlántico, o AMOC. Transporta aguas cálidas hacia el norte y luego devuelve en profundidad aguas más frías hacia el sur. Este movimiento contribuye a redistribuir el calor entre las regiones del planeta, especialmente alrededor del Atlántico Norte. Su colapso provocaría un cambio climático brusco y duradero, particularmente en Europa.

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Para estudiar su estabilidad, René van Westen, Reyk Börner y Henk Dijkstra utilizaron simulaciones climáticas. Los investigadores compararon varias formas de alcanzar un clima más cálido, con aumentos más o menos rápidos.

Esta distinción cambia considerablemente el resultado. En dos escenarios en los que el cambio es relativamente rápido, la AMOC colapsa en el modelo después de un calentamiento global de aproximadamente 2,2 °C y 2,8 °C. Estos valores corresponden al aumento de la temperatura media mundial con respecto al clima de referencia utilizado en las simulaciones.

Con un aumento mucho más lento del CO2, el comportamiento es diferente. Su concentración atmosférica aumenta entonces solo 0,5 partes por millón cada año. En esta simulación, la AMOC permanece estable hasta aproximadamente 5,5 °C de calentamiento global.

Para comprender esta diferencia, hay que observar el tiempo que necesita el océano para reorganizarse. Cuando el cambio es lento, sus aguas superficiales y sus capas profundas pueden evolucionar conjuntamente. Las simulaciones también muestran una mayor evaporación y menos hielo marino. Estos cambios contribuyen a mantener la circulación pese al calentamiento.

Un cambio rápido no deja tanto tiempo para que actúe este mecanismo estabilizador. El océano puede entonces no seguir el estado estable que sería posible con las mismas temperaturas si la evolución fuera más lenta. En otras palabras, dos trayectorias que alcanzan un calentamiento comparable no conducen necesariamente al mismo estado del Atlántico.

Este resultado procede de simulaciones y no fija una fecha para el colapso de la AMOC en el mundo real. Sin embargo, abre una vía concreta para las próximas proyecciones climáticas: integrar en mayor medida la velocidad del cambio, y no solo la temperatura final, al evaluar la estabilidad futura de esta circulación oceánica.