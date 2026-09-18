🌳 As árvores têm 'consciência' do próprio corpo para se endireitar

Uma árvore curvada pode fabricar madeira do lado oposto para recuperar gradualmente uma forma reta.

Pesquisadores observaram esse mecanismo em jovens álamos. Colocadas na horizontal, as árvores começaram a curvar o caule para cima. A planta reage principalmente à gravidade para reorientar seu crescimento. O álamo produz então uma madeira particular na face superior do caule. Chamada madeira de tensão, ela exerce uma força ao se contrair. Essa tração atua sobre a forma do caule e faz com que ele se eleve gradualmente.

Esquema de um jovem álamo formando madeira de tensão, com imagens ao microscópio das paredes celulares da madeira de tensão e da madeira oposta.

Esquema de um jovem álamo formando madeira de tensão, com imagens ao microscópio das paredes celulares da madeira de tensão e da madeira oposta.
Crédito: Normand et al., Scientific Reports, CC BY 4.0.

Após cerca de dez dias, os álamos foram instalados em um dispositivo rotativo. Ele confundia a direção da gravidade. Uma luz vinda de todas as direções também eliminava qualquer referência luminosa.

Restava então à árvore apenas uma informação: a forma curvada de seu próprio caule. Essa capacidade de perceber a posição ou a forma do próprio corpo é chamada propriocepção. Trabalhos anteriores já haviam estabelecido que as plantas possuem essa faculdade.

Os álamos começaram então a se endireitar. A madeira de tensão que antes se formava na face superior deixou de aparecer. Os pesquisadores encontraram o mesmo tipo de madeira na face oposta. A força exercida, portanto, mudava de lado.

O dispositivo experimental

O dispositivo experimental

Concretamente, a madeira de tensão pode produzir dois movimentos opostos, dependendo do local onde a árvore a fabrica. Primeiro, a árvore pode curvar o caule para recuperar a verticalidade e, em seguida, desencadear uma força oposta para evitar ultrapassar essa posição.

Esse funcionamento ajuda a compreender como uma árvore controla sua postura apesar do vento, de uma encosta ou de uma deformação. Ela combina várias informações, incluindo a gravidade, a luz e sua própria curvatura. Uma coordenação inadequada também pode criar tensões internas e modificar a qualidade da madeira.

Os pesquisadores agora querem aproveitar esse conhecimento para estudar melhor a forma das árvores e a qualidade da madeira. Esse mecanismo também pode interessar à seleção de plantas cultivadas capazes de permanecer eretas quando seus caules correm o risco de tombar no chão.