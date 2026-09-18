🌳 Los árboles tienen «conciencia» de su propio cuerpo para enderezarse

Un árbol curvado puede fabricar madera en el lado opuesto para recuperar progresivamente una forma recta.

Unos investigadores observaron este mecanismo en álamos jóvenes. Colocados en posición horizontal, los árboles comenzaron a curvar el tallo hacia arriba. La planta reacciona especialmente a la gravedad para reorientar su crecimiento. El álamo produce entonces una madera particular en la cara superior de su tallo. Llamada madera de tensión, ejerce una fuerza al contraerse. Esta tracción actúa sobre la forma del tallo y hace que vuelva a elevarse progresivamente.

Esquema de un álamo joven formando madera de tensión, con vistas al microscopio de las paredes celulares de la madera de tensión y de la madera opuesta.

Crédito: Normand et al., Scientific Reports, CC BY 4.0.

Después de unos diez días, los álamos fueron instalados en un dispositivo giratorio. Este desorientaba la dirección de la gravedad. Una luz procedente de todas las direcciones también eliminaba cualquier referencia luminosa.

Al árbol solo le quedaba entonces una información: la forma curvada de su propio tallo. Esta capacidad de percibir la posición o la forma de su cuerpo se denomina propiocepción. Trabajos anteriores ya habían establecido que las plantas poseen esta facultad.

Los álamos comenzaron entonces a enderezarse. La madera de tensión que antes se formaba en la cara superior dejó de aparecer. Los investigadores descubrieron el mismo tipo de madera en la cara opuesta. La fuerza ejercida cambiaba, por tanto, de lado.

El dispositivo experimental

En concreto, la madera de tensión puede producir dos movimientos opuestos según el lugar donde el árbol la fabrique. El árbol puede curvar primero el tallo para recuperar la vertical y después activar una fuerza opuesta para evitar sobrepasar esa posición.

Este funcionamiento ayuda a comprender cómo un árbol controla su postura a pesar del viento, una pendiente o una deformación. Combina varias informaciones, entre ellas la gravedad, la luz y su propia curvatura. Una mala coordinación también puede crear tensiones internas y modificar la calidad de la madera.

Los investigadores quieren aprovechar ahora este conocimiento para estudiar mejor la forma de los árboles y la calidad de la madera. Este mecanismo también podría ser de interés para seleccionar plantas cultivadas capaces de mantenerse rectas cuando sus tallos corren el riesgo de tumbarse en el suelo.