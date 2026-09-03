💎 Em que condições um diamante acaba derretendo?

Até mesmo o diamante acaba derretendo, mas em condições muito particulares.

O diamante é uma forma cristalina do carbono. Seus átomos estão organizados em uma rede particularmente resistente. À pressão comum, aquecê-lo não basta para obter uma poça de diamante líquido. Os experimentos sob pressão muito elevada permitem, portanto, explorar um comportamento impossível de observar em nosso ambiente cotidiano.

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Pesquisadores do Lawrence Livermore National Laboratory utilizaram poderosos pulsos de laser. Eles criaram ondas de choque que atravessaram minúsculas amostras de diamante durante alguns bilionésimos de segundo. A pressão se aproximava então de 1 terapascal, ou quase dez milhões de vezes a pressão atmosférica ao nível do mar.

Os pesquisadores acompanharam simultaneamente a temperatura, a velocidade da onda de choque e a estrutura do material com raios X. Em torno de 7.300 K, ou pouco mais de 7.000 °C, várias medições mudam ao mesmo tempo. O sinal produzido pela estrutura cristalina diminui especialmente, indicando que o diamante começa a perder sua organização sólida.

Cálculos previam que, sob pressão muito elevada, o carbono poderia adotar outra organização cristalina chamada BC8. No entanto, as medições não mostram essa transformação nas condições testadas. A estrutura do diamante persiste até cerca de 1 terapascal.

Essas medições são particularmente importantes para o estudo do interior dos planetas. Alguns planetas muito ricos em carbono poderiam atingir pressões nas quais ele muda de estrutura ou se torna líquido. Conhecer precisamente os limites do diamante ajuda, portanto, a calcular a composição e a possível evolução de suas camadas profundas.

A fusão nuclear por confinamento inercial também é afetada. Alguns experimentos utilizam diamante ao redor de uma pequena cápsula de combustível comprimida por lasers.

Os experimentos agora fornecem uma referência direta próxima de 1 terapascal. No entanto, eles não determinam todo o diagrama do carbono sob pressões ainda mais elevadas. Novas medições deverão estabelecer até que ponto o diamante pode permanecer temporariamente sólido antes que outras estruturas ou o estado líquido assumam definitivamente o controle.