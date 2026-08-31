📡 27 misteriosos sinais de rádio detectados em nossa Galáxia

Vinte e sete fontes de breves impulsos de rádio foram detectadas na Via Láctea.

A descoberta vem do MeerTRAP, um programa que procura sinais de rádio muito curtos enquanto o radiotelescópio MeerKAT realiza outras observações. Instalado na África do Sul, o MeerKAT combina várias antenas para observar o céu com grande sensibilidade.

Imagem Danielle Futselaar

Esses 27 objetos pertencem a uma família chamada transientes de rádio rotativos. Eles emitem impulsos suficientemente espaçados para passar despercebidos durante uma observação convencional. Seu comportamento geralmente está associado a estrelas de nêutrons, os restos extremamente densos deixados por algumas estrelas após sua explosão.

Para 14 das novas fontes, os pesquisadores conseguiram determinar a posição no céu com uma precisão da ordem de um segundo de arco. Um segundo de arco corresponde a 1/3600 de grau. Uma localização tão precisa facilita observações direcionadas posteriores com o MeerKAT ou outros instrumentos.

Os pesquisadores também estimaram a duração de uma rotação para oito objetos com base nos momentos de chegada de vários impulsos. Os períodos obtidos variam de 0,78 a 4 segundos. Em outras palavras, esses astros completam uma volta em torno de si mesmos em apenas alguns segundos.

Por que, então, recebemos seus sinais de forma intermitente? Uma estrela de nêutrons pode produzir um feixe de rádio que varre o espaço no ritmo de sua rotação. Se esse feixe atravessar a Terra, um radiotelescópio detectará um impulso. Em algumas fontes, essas emissões se tornam raras ou irregulares.

A fronteira com os pulsares clássicos justamente parece menos nítida do que o esperado. Durante observações complementares, quatro novas fontes produziram impulsos regulares semelhantes ao comportamento habitual de um pulsar. Sua classificação também depende, portanto, da duração e da sensibilidade das observações disponíveis.

Para quatro objetos, a equipe obteve um acompanhamento suficientemente preciso para descrever sua rotação ao longo do tempo. Essas medições permitem compará-los à população conhecida de estrelas de nêutrons da nossa Galáxia e investigar se as fontes intermitentes constituem realmente uma população distinta.

O programa também continuou observando uma fonte já anunciada, MTP0040, também denominada PSR J1357-6507. Novos impulsos permitiram determinar com mais precisão sua posição e seu período. As próximas campanhas poderão aplicar o mesmo método aos objetos recém-descobertos para acompanhar a evolução de suas emissões.