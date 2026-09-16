🔴 James-Webb revela o que se esconde ao redor dos misteriosos pontos vermelhos

Misteriosos pontos vermelhos detectados no Universo jovem escondem, de fato, pequenas galáxias ao redor de seu núcleo muito luminoso.

O telescópio espacial James-Webb observa esses objetos desde suas primeiras campanhas. Nas imagens, eles frequentemente se parecem com simples pontos vermelhos, daí seu apelido de « pequenos pontos vermelhos ». Eles existiam durante o primeiro bilhão de anos após o Big Bang.

A abordagem por empilhamento revela uma emissão estendida

A abordagem por empilhamento revela uma emissão estendida

Uma limitação impedia até agora conhecer bem a matéria ao redor desses pontos luminosos. Eles são extremamente pequenos e distantes.

A equipe contornou essa dificuldade combinando as imagens de 217 pequenos pontos vermelhos do levantamento COSMOS-Web. O princípio é simples: ao sobrepor muitos objetos comparáveis, as características comuns e muito tênues ficam mais fáceis de detectar. Os pesquisadores utilizaram quatro bandas infravermelhas da câmera NIRCam do James-Webb.

Uma tênue luz estendida surge então ao redor do centro na banda infravermelha de maior comprimento de onda entre as estudadas. Ela corresponde a uma galáxia com cerca de 200 parsecs de tamanho característico, ou aproximadamente 650 anos-luz. É muito compacta.

Os pesquisadores também estimaram a massa total. Em média, mediram cerca de um bilhão de vezes a massa do Sol. Esse número corresponde à galáxia média revelada pelo empilhamento dos 217 objetos.

Por que essa medição é importante? Muitos pequenos pontos vermelhos parecem abrigar buracos negros muito ativos. Para compreender seu rápido surgimento, é preciso saber qual galáxia os circunda. Até agora, a luz do centro ocultava amplamente essa informação. A nova detecção fornece uma medição direta das estrelas que acompanhavam esses objetos no Universo jovem.

Os autores agora dispõem de um meio para comparar o crescimento das galáxias com o de seus buracos negros durante o primeiro bilhão de anos. No entanto, seu método baseia-se em uma média: ele ainda não revela a forma e a massa precisas de cada galáxia. Observações mais profundas terão de determinar em que medida esses hospedeiros diferem de um pequeno ponto vermelho para outro.

JM
JMichelD

217 objetos empilhados, isso dá uma média sólida, mas eu gostaria de ver a dispersão das massas. Algumas galáxias muito luminosas poderiam puxar o resultado para cima?