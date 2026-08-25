🔬 Este microscópio revela como os elétrons se distribuem ao redor dos átomos

Um microscópio eletrônico permite agora distinguir, na escala de colunas de átomos, como certos elétrons se distribuem ao redor deles.

Para compreender esse resultado, é preciso esquecer a imagem de elétrons girando ao redor do núcleo como planetas. Na mecânica quântica, descrevemos regiões onde eles têm maior probabilidade de estar presentes. Essas regiões são chamadas orbitais. Sua forma e orientação podem variar de acordo com o ambiente do átomo.

Um átomo de hélio com sua nuvem de elétrons

Imagem Wikimedia

Uma orbital representa aqui a área onde os elétrons têm maior probabilidade de ser encontrados. Algumas orbitais são alongadas em uma direção específica. Em outras palavras, a «nuvem» associada aos elétrons pode se estender mais verticalmente ou, ao contrário, no plano do material.

Essa orientação é importante porque influencia a maneira como os elétrons podem se deslocar e interagir em um sólido. Ela pode, portanto, contribuir para suas propriedades elétricas ou magnéticas. Até agora, os raios X já permitiam estudar esse fenômeno, mas principalmente na forma de uma média envolvendo muitos átomos.

O novo método permite uma análise muito mais local.

Roger Guzman e seus colegas utilizam um microscópio eletrônico de transmissão. Um feixe de elétrons extremamente fino atravessa uma amostra muito delgada. Após sua passagem, os cientistas medem a energia perdida pelos elétrons do feixe e a direção na qual foram desviados.

O truque consiste em comparar o sinal obtido em duas direções perpendiculares. Se os elétrons do material ocuparem mais uma orbital orientada em determinada direção, essa diferença aparecerá nas medições. O microscópio pode repetir a operação deslocando seu feixe de um ponto a outro da amostra.

O resultado é um mapa da organização eletrônica do material. Sua resolução é inferior a um ångström, ou seja, menos de 0,1 nanômetro. Os autores alcançam assim uma sensibilidade correspondente a uma única coluna atômica. Uma coluna designa aqui vários átomos alinhados na direção atravessada pelo feixe do microscópio.

Para verificar o método, a equipe estudou camadas finas de um óxido contendo manganês. Algumas eram comprimidas pelo suporte, enquanto outras eram ligeiramente estiradas. Nos dois casos, os elétrons do manganês privilegiavam orbitais diferentes. O resultado corresponde às tendências já observadas em medições com raios X.

Essa precisão se torna particularmente interessante perto de um defeito ou na fronteira entre dois materiais. Nesses locais, a organização dos elétrons pode mudar em apenas alguns átomos e desaparecer em uma medição média. Os autores agora querem usar essa técnica para estudar essas variações locais em materiais quânticos e interfaces artificiais.