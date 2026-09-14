🍪 Resíduos plásticos transformados em biscoitos

Pesquisadores desenvolveram um processo que transforma certos resíduos em... biscoitos.

O trabalho foi apresentado em 24 de agosto de 2026 durante o congresso ACS Fall 2026. O projeto, chamado µBites, havia sido desenvolvido inicialmente no âmbito do Deep Space Food Challenge da NASA, dedicado à alimentação durante missões espaciais de longa duração.

Protótipos de biscoitos µBites

O ponto de partida é principalmente o PET, o plástico comumente usado em garrafas de água e bebidas. Primeiro, os pesquisadores o decompõem com água e oxigênio, sob alta temperatura e alta pressão. Resíduos agrícolas também podem ser adicionados.

Obtêm-se então pequenas moléculas contendo carbono, muito mais fáceis de serem utilizadas por micro-organismos. Em seguida, várias leveduras recebem esse material em um recipiente onde seu crescimento é controlado. Ao se alimentarem, elas produzem um material rico em proteínas, além de outros compostos que podem servir como ingredientes.

Algumas leveduras foram até modificadas para produzir diretamente substâncias úteis para o biscoito. Uma cepa de levedura de padeiro pode fabricar vanilina, responsável pelo aroma de baunilha, a partir de matéria vegetal. Outra transforma o etilenoglicol proveniente do PET em betacaroteno. Esse pigmento alaranjado também está presente nas cenouras, e nosso organismo pode convertê-lo em vitamina A.

Um biscoito µBites

Os pesquisadores da Southern Illinois University Carbondale ainda complementam essa preparação com fibras, amido e um adoçante. Em seguida, a massa é depositada camada após camada com uma impressora de alimentos 3D e aquecida em um forno de micro-ondas. O resultado assume a forma de um biscoito rico em proteínas.

Segundo a American Chemical Society, os dados obtidos indicam que eles são próprios para consumo, mas a equipe ainda aguarda uma autorização institucional antes de organizar testes de degustação. Os participantes apenas avaliaram seu cheiro, e muitos declararam estar dispostos a consumi-los em uma situação na qual os recursos fossem limitados.

Agora, resta passar do protótipo a um alimento realmente consumível. A equipe espera produzir mais ingredientes com as leveduras. Ela estima que esses µBites possam ser oferecidos ao público dentro de alguns anos, desde que sejam concluídas as etapas de validação necessárias.