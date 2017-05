CAST : de nouvelles limites pour la matière noire

Dans un article publié dans la revue, l'expérience CAST, au CERN, a présenté de nouveaux résultats sur les propriétés des axions - des particules hypothétiques qui interagiraient très faiblement avec la matière ordinaire et qui seraient donc susceptibles d'éclaircir le mystère de la, laquelle semble constituer la plus grande partie de lade l'L'existence des axions a été suggérée par les théoriciens il y a plusieurs dizaines d'années, initialement pour résoudre un problème important du Modèle standard de lalié aux différences entre matière et. Le nom de cette particule vient d'une marque de, car son existence permettrait de " nettoyer " laPlusieurs observatoires situés suret dans l'espace sondent des endroits où ces axions pourraient potentiellement être produits ; cela va de l'intérieur de la Terre au centre de la, et jusqu'auL'expérience CAST (Télescope à axions solaires) du CERN cherche des axions en provenance du Soleil, au moyen d'un télescope spécial appelé hélioscope, construit à partir d'unde test fabriqué initialement pour le Grandde hadrons. Cet aimant supraconducteur de 10 m de long fonctionne comme un tube de visualisation et il est pointé directement sur le Soleil : tous les axions solaires qui pénétreraient dans le tube seraient convertis par son fortende rayons X, lesquels peuvent être détectés à l'une ou l'autre des extrémités de l'aimant par des détecteurs spécialisés. Depuis 2003, l'hélioscope CAST, fixé sur une plateforme mobile, a suivi les mouvements du Soleil pendant une heure et demie à l'aube et une heure et demie au crépuscule, plusieurspar. Il est aligné sur le Soleil avec une précision d'environ un centième deDans l'article publié aujourd'hui, qui se base sur desenregistrées entre 2012 et 2015, CAST indique ne pas avoir observé d'axions solaires. La collaboration a ainsi pu fixer les meilleures limites à cesur ladu couplage entre les axions et les photons pour toutes les masses possibles des axions qui sont à la portée de CAST. ", explique Igor Garcia Irastorza, porte-parole adjoint de CAST.. "Depuis 2015, CAST a élargi ses recherches à lades basses énergies afin d'inclure la quête d'autres particules interagissant faiblement issues du secteur de l'noire, comme les " caméléons solaires ". L'expérience acquise par CAST pendant les 15 dernières années aidera également les physiciens à choisir les technologies de détection appropriées pour une proposition d'hélioscope de la génération suivante, beaucoup plus grand, appelé IAXO., explique Konstantin Zioutas, porte-parole de CAST.. "